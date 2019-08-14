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Владимир Путин наградил щекинского фермера медалью

Владимир Путин наградил щекинского фермера медалью

С награждением руководителя ООО «Плава» Анатолия Устинова поздравил глава региона Алексей Дюмин.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор ООО «Плава» Анатолий Устинов.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил его с высокой наградой и пожелал ему дальнейших профессиональных успехов. Сельхозпредприятие «Плава» находится в Щекинском районе, специализируется на растениеводстве и садоводстве.

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Автор: Леонид Почекин, 14 августа, в 19:25 +3
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