Владимир Путин наградил щекинского фермера медалью

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор ООО «Плава» Анатолий Устинов.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил его с высокой наградой и пожелал ему дальнейших профессиональных успехов. Сельхозпредприятие «Плава» находится в Щекинском районе, специализируется на растениеводстве и садоводстве.