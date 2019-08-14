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На улице Кирова в Туле столкнулись Hyundai и Chevrolet
Фото очевидца

На улице Кирова в Туле столкнулись Hyundai и Chevrolet

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщили очевидцы, на пересечении улиц Кирова и Глинки столкнулись Hyundai Santa Fe и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, водитель Chevrolet при повороте направо пытался перестроиться в крайнюю левую полосу и задел кроссовер.

Информации о пострадавших не поступало, в сторону Кировского сквера наблюдается затруднение движения, участники ДТП ожидают приезда сотрудников Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, 14 августа, в 19:44 +2
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