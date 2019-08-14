На улице Кирова в Туле столкнулись Hyundai и Chevrolet

Фото очевидца

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщили очевидцы, на пересечении улиц Кирова и Глинки столкнулись Hyundai Santa Fe и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, водитель Chevrolet при повороте направо пытался перестроиться в крайнюю левую полосу и задел кроссовер.

Информации о пострадавших не поступало, в сторону Кировского сквера наблюдается затруднение движения, участники ДТП ожидают приезда сотрудников Госавтоинспекции.