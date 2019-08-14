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Тульская полиция прокомментировала инцидент с угрозой взрыва на ул. Пузакова
Фото из архива MySlo

Тульская полиция прокомментировала инцидент с угрозой взрыва на ул. Пузакова

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося.

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на ул. Пузакова 56-летний местный житель, закрывшись в своей квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома, проявляет агрессию и угрожает взорвать здание.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и оперативные службы города. Сотрудники отдела полиции «Зареченский» вели переговоры и убеждали мужчину отказаться от противоправных намерений. В ходе беседы он согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. Злоумышленник задержан.

В результате проведённых мероприятий никто не пострадал. В полиции проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей происшествия. Как стало известно Myslo, задержанный ранее не судим, однако привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Леонид Почекин, 14 августа, в 18:44 +3
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