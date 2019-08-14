Роспотребнадзор оштрафовал тульских коммунальщиков за мусор на контейнерных площадках

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили работу четырёх организаций, обслуживающих многоквартирные дома: ООО «УК «Внешстрой-Коммунсервис», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «ДомСтрой». Были осмотрены контейнерные площадки, мусороприемные камеры и подвалы.

Основные нарушения, выявленные при проверках – ненадлежащее оборудование и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов, отсутствие ограждения возле них, неудовлетворительное состояние мусороприемных камер и отсутствие в них контейнеров для сбора мусора.

Кроме того, жители домов пожаловались на загрязненные и заполненные нечистотами подвалы. В отношении должностных лиц возбуждено 10 административных дел, выданы предписания об устранении нарушений. В качестве профилактики проведена разъяснительная работа по положениям действующего санитарного законодательства.