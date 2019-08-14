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Роспотребнадзор оштрафовал тульских коммунальщиков за мусор на контейнерных площадках

Роспотребнадзор оштрафовал тульских коммунальщиков за мусор на контейнерных площадках

Специалисты ведомства проверили работу нескольких управляющих компаний.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили работу четырёх организаций, обслуживающих многоквартирные дома: ООО «УК «Внешстрой-Коммунсервис», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «ДомСтрой». Были осмотрены контейнерные площадки, мусороприемные камеры и подвалы.

Основные нарушения, выявленные при проверках – ненадлежащее оборудование и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов, отсутствие ограждения возле них, неудовлетворительное состояние мусороприемных камер и отсутствие в них контейнеров для сбора мусора.

Кроме того, жители домов пожаловались на загрязненные и заполненные нечистотами подвалы. В отношении должностных лиц возбуждено 10 административных дел, выданы предписания об устранении нарушений. В качестве профилактики проведена разъяснительная работа по положениям действующего санитарного законодательства.

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Автор: Леонид Почекин, 14 августа, в 22:30 +4
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