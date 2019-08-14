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Футбол на работе можно? Нужно!
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Партнерский материал

Футбол на работе можно? Нужно!

Тренироваться на поле, быть частью сильной команды, вместе биться за чемпионство, как оказалось, можно не только в ФК «Арсенал», но и у себя на работе.

Тренд на внедрение ЗОЖ-программ для сотрудников не обходит стороной и тульские предприятия. Всё чаще работодатели включают в социальный пакет спортивные опции, предлагая сотрудникам не только играть в настольный теннис или футбол в перерывах между работой, но и создавать целые команды по футболу, волейболу и другим видам спорта.

Существует как минимум три причины, чтобы провести такой эксперимент у себя в компании, и один успешный опыт Тульского патронного завода. Разберём их.

Причина № 1. Психологический климат и сплочение

Реализация спортивной программы в компании — это по большому счету регулярный тимбилдинг, с помощью которого у коллег из разных подразделений развивается доверие друг к другу и взаимовыручка. В неформальной обстановке коллеги проще знакомятся, узнают своих товарищей по цеху.

По сути, не имеет значения, какой спорт предпочтет ваш коллектив — футбол, волейбол или баскетбол. Любые командные соревнования оттачивают у работников упорство, дисциплину, силу воли, ориентированность на общий результат. Создается психологический климат, при котором в команде повышается уровень взаимовыручки и взаимопомощи, повышается ответственность, снижаются уровень и острота конфликтов на рабочем месте, так как теперь они терпимо относятся к «плохому настроению» в рабочие будни, чувствуют доверие и поддержку со стороны коллег.

Таким образом, в результате спортивных мероприятий у сотрудников возникают прочные рабочие отношения, которые помогают решать производственные задачи быстрее и с наименьшими потерями.

Причина № 2. Работа в команде и общая мотивация

В командных играх, где у каждого есть своя индивидуальная роль и одновременно общая спортивная цель, сотрудники из разных подразделений учатся действовать как единый организм. Во время игры в группе усиливается чувство сплоченности и формируется устойчивое чувство «мы».

Стремление к победе на поле развивают у команды такие навыки, как принятие ответственности за коллективный результат, ситуационное лидерство, конструктивное взаимодействие, а также принятие командных решений и их согласование. По сути, в игре рождается дополнительная коллективная мотивация, основанная на чувстве значимости личного вклада в общий успех и товариществе.

Причина № 3. Поиск новых нетривиальных решений

Спорт — это интерес, с помощью которого проще всего объединить людей разных возрастов, специальностей и должностей. Корпоративная команда по футболу, волейболу или хоккею может состоять из представителей подразделений. Общаясь друг с другом в неформальной обстановке, с одной стороны, коллеги лучше понимают специфику работы другого подразделения, его роли в бизнес-процессах, с другой — вместе они находят новые пути решения той или иной задачи.

То есть, чем больше происходит общения между сотрудниками из разных подразделений и отделов, тем шире сотрудники смотрят на поставленную задачу и предлагают больше нетривиальных решений.

Опыт: спортивные успехи Патронного

Сегодня в Туле работает Ассоциация по мини-футболу Тульской области, которая регулярно проводит чемпионаты между корпоративными командами. Победителями чемпионата прошлого сезона 2018−2019 стали уверенные в себе новички — команда Тульского патронного завода.

Молодая, но уже титулованная футбольная команда Тульского патронного завода была создана в 2018 году. Инициативу председателя Совета молодых специалистов АО «ТПЗ» Дениса Меняйло поддержало руководство предприятия: было принято решение выделить средства на оплату зала для тренировок, производство брендированной формы и соревнования.

Денис МЕНЯЙЛО, капитан команды и председатель Совета молодых специалистов АО «ТПЗ»:

– Наша команда образовалась в июле-августе прошлого года, и сразу же заявилась в чемпионат Ассоциации по мини-футболу Тульской области. Как новую команду нас определили в третью лигу группы «В» чемпионата Ассоциации 2018-2019. Сезон провели показательно! Мы взяли 30 побед в 30 играх и заняли 1-е место!

Команда ТПЗ состоит из 11 человек — пять основных и шесть запасных игроков, но сейчас, перед началом нового сезона чемпионата, планируется пополнение. Отбор проходит во время еженедельных тренировок. У всех желающих оценивают уровень физической и эмоциональной подготовки, мастерство и умение работать сообща. В команду попадают те, кто может увеличить общий КПД. Также основное условие — наличие медицинской справки, допускающей сотрудника для занятий спортом вообще, — комментирует Денис.

– За успехами команды следит весь завод, включая руководство. На наши матчи всегда приходит группа поддержки, состоящая из коллег и наших семей, на трибуне их всегда можно увидеть с большим флагом ТПЗ и услышать их подбадривающие аплодисменты. Это стимулирует команду приходить на тренировки, оттачивать мастерство, отрабатывать сыгранность.

На предприятии поддерживают не только футболистов, но и заботятся о всех работниках: регулярно проходят соревнования по настольному теннису, дартсу и шахматам. Для желающих поиграть в волейбол также арендуют отдельный зал.

Константин КУЛИКОВ, директор АО «Тульский патронный завод»:

– Коллектив ТПЗ работает с полной самоотдачей, перед работниками ставятся интересные задачи и амбициозные цели, все мы — на пути к новым победам! И корпоративный спорт — это прекрасная возможность сплачивать команду, развивать в ней чувство ответственности за общий результат и, конечно, уделять внимание своему здоровью на работе. Поэтому мы рады поддержать инициативы нашей футбольной команды, внедрять больше спорта и активного отдыха для всех сотрудников нашего предприятия.

 
 

Корпоративный спорт появился задолго до того, как его стали применять в качестве инструмента командообразования и коллективной мотивации. Так, например, в СССР соревнования по мини-футболу «Честь марки» между производственными коллективами стали проводить с 1980-х годов.

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вчера, в 11:52 0
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