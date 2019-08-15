В Туле рядом с храмом нарушили восьмую заповедь

Фото Сергея Старикова

В Туле рядом с храмом Преподобного Серафима Саровского, который находится на пересечении ул. Гоголевской и ул. Фридриха Энгельса в Туле была совершена кража.

Злоумышленник или злоумышленники проникли в находящуюся рядом торговую палатку и похитили из нее рыбу и деньги. Предположительно, преступление было совершено минувшей ночью.

По словам продавца, это уже не первая кража из расположенных здесь торговых точек. На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.