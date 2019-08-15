новости
новости
Регистрация
В Туле рядом с храмом нарушили восьмую заповедь
Фото Сергея Старикова

В Туле рядом с храмом нарушили восьмую заповедь

Полиция ведет поиск преступника.

В Туле рядом с храмом Преподобного Серафима Саровского, который находится на пересечении ул. Гоголевской и ул. Фридриха Энгельса в Туле была совершена кража.
 
 
Злоумышленник или злоумышленники проникли в находящуюся рядом торговую палатку и похитили из нее рыбу и деньги. Предположительно, преступление было совершено минувшей ночью.
 
По словам продавца, это уже не первая кража из расположенных здесь торговых точек. На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков, вчера, в 12:03 +20
Другие статьи по темам
Событие
кражапроисшествиякриминал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж»: Как Тула проведет Ночь кино
«Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж»: Как Тула проведет Ночь кино
Футбол на работе можно? Нужно!
Футбол на работе можно? Нужно!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.