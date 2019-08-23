Мост, соединяющий Донской с Узловским районом, открыли для движения

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Мостовое сооружение полностью готово. Сегодня по нему открылось движение автомобильного транспорта. Мост соединяет Узловский район и г. Донской.

23 августа министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник проинспектировал строительство нового моста в Узловском районе через р. Дон на 12 км Новомосковского кольца.

Родион Дудник напомнил, что старый мост находился в неудовлетворительном состоянии. В 2017 году была разработана проектно-сметная документация на его реконструкцию и получено положительное заключение государственной экспертизы. А в конце 2018 года заключен контракт на выполнение работ. Родион Дудник отметил, что подрядчик в кратчайшие сроки приступил к работам.

По словам министра, в этом году ухудшилось состояние старого пролетного строения моста.

С 20 июля по аварийному объекту закрыто движение автомобильного транспорта.

Сейчас установлены опоры и пролетное строение моста, земляное барьерное ограждение, переустроены инженерные коммуникации, по всему участку смонтировано освещение. Все работы ведутся под постоянным контролем специалистов «Тулаупрадор» и в соответствии с графиком.

Окончание всех работ — 1 ноября 2019 года. За это время достроят пешеходные тротуары с обеих сторон моста, обустроят скосы и прилегающую территорию, а также демонтируют старый мост.

Родион Дудник также сообщил, что работы проводятся по региональной программе «Безопасные мосты». На них выделено более 200 млн рублей. Программа предусматривает до 2022 года строительство и реконструкцию 22 мостовых сооружений, из них в 2019 году запланирован ремонт 4 мостов, 4 — подлежат реконструкции.