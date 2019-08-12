Какие дома Тулы останутся без света 13 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Карпова, 101,
- ул. Марата, 166, 168, 164,
- ул. Серова, 1, 3,
- ул. Кирова, 176, 139, 135, 141, 137,
- ул. Глинки, 2, 1,
- ул. Н. Руднева, 68, 72, 70-а, 66, 66-а,
- пр-т Ленина, 119, 121, 119-а, 123, 117,
- ул. Генерала Маргелова, 27, 21-23, 39, 33, 31, 19,
- Щёкинское шоссе, 4, 8,
- ул. Платоновская, 7, 20, 22, 12, 13, 14, 15, 11, 8,
- Красноармейский пр-т, 21,
- п. Михалково: ул. Колхозная, 1, 122-158 (чётн.), 81-405 (нечётн.),
- ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30,
- пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 12-а, 14-а, 22-а, 3-19 (нечётн.),
- п. Михалково: 4-й-5-й Михалковские пр-ды,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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