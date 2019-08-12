В тульской Кадастровой палате пройдёт горячая линия

На вопросы абонентов будет отвечать начальник межрайонного отдела ведомства Ирина Мохова.

В среду, 14 августа, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

С 10.00 до 12.00 все желающие смогут узнать о порядке и сроках подачи документов по экстерриториальному принципу. На эти и другие вопросы ответит начальник межрайонного отдела Ирина Мохова.