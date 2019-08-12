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В тульской Кадастровой палате пройдёт горячая линия

В тульской Кадастровой палате пройдёт горячая линия

На вопросы абонентов будет отвечать начальник межрайонного отдела ведомства Ирина Мохова.

В среду, 14 августа, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.

С 10.00 до 12.00 все желающие смогут узнать о порядке и сроках подачи документов по экстерриториальному принципу. На эти и другие вопросы ответит начальник межрайонного отдела Ирина Мохова.

Звонки принимаются по телефону: 77-33-17, доб. 2313.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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