В тульской Кадастровой палате пройдёт горячая линия
На вопросы абонентов будет отвечать начальник межрайонного отдела ведомства Ирина Мохова.
В среду, 14 августа, Кадастровая палата по Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей.
С 10.00 до 12.00 все желающие смогут узнать о порядке и сроках подачи документов по экстерриториальному принципу. На эти и другие вопросы ответит начальник межрайонного отдела Ирина Мохова.
Звонки принимаются по телефону: 77-33-17, доб. 2313.
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