Что ждёт туляков на дорогах: гороскоп от Госавтоинспекции

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения ПДД.

Овнам стоит позаботиться о техническом состоянии своего «железного коня». Обязательно посетите автосервис и уделите особое внимание тормозной системе.

Тельцам не рекомендуется болтать по телефону, находясь за рулём. Если не хотите попасть в беду – сосредоточьтесь на дороге или используйте специальную мобильную гарнитуру.

Неделя для Близнецов обещает быть спокойной и удачной для поездок. Только старайтесь не совершать опасных и необдуманных маневров.

Ракам грозят проблемы с парковочными местами. Куда бы вы ни собрались, поиск свободного места займет много времени. Не стоит нарушать правила и оставлять машину, где попало.

Львам стоит помнить о собственной безопасности и о других участниках дорожного движения. Избегайте резких стартов, ускорений и перестроений.

На этой неделе Девы будут пытаться успеть везде и сразу. Чтобы избежать проблем – не превышайте скоростной режим. И ни в коем случае не разгоняйтесь перед пешеходными переходами.

Представителям знака Весов стоит активнее смотреть в зеркала заднего вида. Полностью убедитесь в безопасности своих маневров и только потом совершайте их. Вам же не нужны неприятности?

Скорпионам звезды советуют быть внимательнее на дорогах с односторонним движением. Есть риск перепутать направление движения, обращайте внимание на знаки.

На этой неделе вежливость Стрельцов – гарантия безопасности на дороге. Лучше лишний раз пропустить самых нетерпеливых участников дорожного движения и не провоцировать конфликт.

Козероги, не позволяйте никому и ничему отвлекать вас, когда вы за рулем. На этой неделе вам будет трудно делать несколько дел одновременно. Сосредоточьтесь на вождении.

Водолеям предстоит тихая и спокойная неделя. Главное – не нервничать. Будьте уравновешенны – особенно это качество будет полезно в долгих пробках.

Рыбам будет непросто – тяжёлая неделя может привести к переутомлению и невнимательности. Садясь за руль, здраво оценивайте своё самочувствие и физические возможности.