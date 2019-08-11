Фестиваль «Театральный дворик»: программа на 11 августа

Фото Алексея Пирязева.
11 АВГУСТА
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
16.30−17.00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.
17.00−17.40 «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».
17.45−18.30 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +»(Серпухов). Сказка — игра «Гадкий утенок» по мотивам Х. Андерсена.
18.30−19.00 Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев» (Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».
19.00−19.45 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
19.50−20.30 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».
Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)
16.30−17.10 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
17.10−17.45 Ансамбль русской песни Нины Богомоловой (Тула).
17.45−18.45 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».
18.50−19.25 — Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».
«Амфитеатр» (беседка на набережной)
17.00 -17.30 Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».
17.30−18.00 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Моноспектакль «365 дней».
18.00−18.40 Струнный ансамбль El Classic (Тула).
18.40−19.10 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».
19.10−19.30 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».
19.30−20.30 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-сказ «Про Печного Зайца».
20.30−20.45 Студия восточного танца «Манго» (Тула).
Авансцена (ул. Металлистов, 12−14)
17.00—17.15 Dancegroup Iron Tribe (Тула).
17.20−17.50 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».
18.00−18.30 Школа танцев Cubana Club (Тула). Сальса.
18.30−18.40 Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».
18.40−19.00 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед».
19.00−19.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
19.35−20.40 —Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль P.S.
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
17.00−17.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.
17.30−18.10 Fane Solamente (Испания).
18.10−19.00 Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).
19.00−19.10 Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан саблезубого медведя».
19.15−19.45 «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.
19.45−19.55 Иллюзионист Александр Орлов (Тула). Иллюзионное шоу.
19.55−20.00 Rainbow Circuss (Москва). «Точки равновесия».
20.00−20.30 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».
20.30−21.00 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Перформанс «Типичный академизм».
Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)
17.00−17.30 Танцевальный дом BM1 (Тула).
17.30−18.00 Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».
18.00−18.15 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».
18.15−18.45 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».
18.45−19.20 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».
19.20−20.20 Fane Solamente (Испания).
20.30−21.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Интерактивный спектакль «Скоморошья потеха».
Горячая брусчатка (Памятник городовому)
17.00−17.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.
17.35−18.20 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».
18.25−19.00 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль «Нашествие енотов».
19.15−20.00 Театр уличного искусства SubRosa (Смоленск). Огненный спектакль Paguba.
20.10−20.25 Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Агникай».
20.35−21.00 Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Цветок папоротника»
Театральная площадь (Казанская набережная)
16.00−17.30 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW» клоунский балаган для всей семьи.
17.30−18.15 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
18.20−19.20 Группа ОПА! (Санкт-Петербург).
19.20−20.00 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).
20.00−20.45 Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band (Тула).
20.45−21.45 Группа «Добраночь» (Санкт-Петербург).
21.45−22.00 Церемония закрытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
22.00 Фейерверк.
Шумная прогулка (Кремль, вход в атриум)
19.30−20.30 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).
Соборная (Кремль, площадь перед Собором)
18.30−19.00 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
19.00−19.50 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».
20.00−21.10 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».
21.00−21.30 Построение на парад.
21.30−21.45 Карнавальное шествие на Казанскую набережную.
Театральные подмостки (Кремль)
20.00−21.00 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».
Teatrtula.ru (Казанская набережная)
16.00−16.30 Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).
16.30−17.00 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».
17.00−17.30 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). «ЧАПЛИНшоу».
17.30−18.00 Товарищество Актеров театр «МiрЪ» (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».
На всех площадках.
16.00−22.00 Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).
16.00−22.00 Живые статуи.
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Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
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Studio «Iron mask» (Украина, Харьков);
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Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
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Творческая мастерская «Венеция» (Тула).