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Фестиваль «Театральный дворик»: программа на 11 августа
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль «Театральный дворик»: программа на 11 августа

Сегодня последний день фестиваля. Не упустите возможность побывать на таком крутом событии!

11 АВГУСТА

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

16.30−17.00 Александра Зиборова (Москва). HangDrum.

17.00−17.40 «Московский художественный цирк» (Москва). Спектакль «Мечты о небе».

17.45−18.30 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +»(Серпухов). Сказка — игра «Гадкий утенок» по мотивам Х. Андерсена.

18.30−19.00 Тульская региональная общественная организация «Клуб свинговых танцев» (Клуб свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т .) (Тула). «Мы танцуем буги-вуги каждый день».

19.00−19.45 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

19.50−20.30 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «Легенды ночных фонариков».

Music Patio Fest (двор ул. Металлистов, 16)

16.30−17.10 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).

17.10−17.45 Ансамбль русской песни Нины Богомоловой (Тула).

17.45−18.45 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Концерт по заявкам».

18.50−19.25 — Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».

«Амфитеатр» (беседка на набережной)

17.00 -17.30 Rainbow Circuss (Москва). Интерактивное клоунское шоу «Цирк из чемодана».

17.30−18.00 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Моноспектакль «365 дней».

18.00−18.40 Струнный ансамбль El Classic (Тула).

18.40−19.10 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».

19.10−19.30 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Цыганская душа».

19.30−20.30 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-сказ «Про Печного Зайца».

20.30−20.45 Студия восточного танца «Манго» (Тула).

Авансцена (ул. Металлистов, 12−14)

17.00—17.15 Dancegroup Iron Tribe (Тула).

17.20−17.50 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Арлекинада».

18.00−18.30 Школа танцев Cubana Club (Тула). Сальса.

18.30−18.40 Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон».

18.40−19.00 Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед».

19.00−19.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

19.35−20.40 —Театр в гриме De Bufo (Уфа). Спектакль P.S.

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

17.00−17.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

17.30−18.10 Fane Solamente (Испания).

18.10−19.00 Позитив-бэнд Jazzophrenia (Тула).

19.00−19.10 Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан саблезубого медведя».

19.15−19.45  «Аракс». Школа танцев Екатерины Юруть (Тула). Bellydance&show.

19.45−19.55 Иллюзионист Александр Орлов (Тула). Иллюзионное шоу.

19.55−20.00 Rainbow Circuss (Москва). «Точки равновесия».

20.00−20.30 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».

20.30−21.00 Театр «АНТИ» (Тула — Москва). Перформанс «Типичный академизм».

Театр под балконом (ул. Металлистов, 6)

17.00−17.30 Танцевальный дом BM1 (Тула).

17.30−18.00 Театр «Малый Трианон» (Санкт-Петербург). Спектакль «Сны о барокко».

18.00−18.15 Студия цыганского танца BohoDance (Тула). «Испанские краски».

18.15−18.45 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль «Почему ты молчишь?».

18.45−19.20  Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

19.20−20.20 Fane Solamente (Испания).

20.30−21.00 Уличный театр «Безлимит» («BezlimF (theater)») (Санкт-Петербург). Интерактивный спектакль «Скоморошья потеха».

Горячая брусчатка (Памятник городовому)

17.00−17.30 Bloco Clandestino (Москва). Барабанно-хореографическое шоу.

17.35−18.20 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

18.25−19.00 Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль «Нашествие енотов».

19.15−20.00  Театр уличного искусства SubRosa (Смоленск). Огненный спектакль Paguba.

20.10−20.25 Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Агникай».

20.35−21.00 Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Цветок папоротника»

Театральная площадь (Казанская набережная)

16.00−17.30 ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). «ЧЕМОДАНА SHOW» клоунский балаган для всей семьи.

17.30−18.15 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

18.20−19.20 Группа ОПА! (Санкт-Петербург).

19.20−20.00 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).

20.00−20.45 Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band (Тула).

20.45−21.45 Группа «Добраночь» (Санкт-Петербург).

21.45−22.00 Церемония закрытия XI Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

22.00 Фейерверк.

Шумная прогулка (Кремль, вход в атриум)

19.30−20.30 Барабанное шоу Brincadeira (Испания).

Соборная (Кремль, площадь перед Собором)

18.30−19.00 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

19.00−19.50 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».

20.00−21.10 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».

21.00−21.30 Построение на парад.

21.30−21.45 Карнавальное шествие на Казанскую набережную.

Театральные подмостки (Кремль)

20.00−21.00 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».

Teatrtula.ru (Казанская набережная)

16.00−16.30 Барабанное шоу Crazy Army Drum Show (Тула).

16.30−17.00 Веселые великаны (Беларусь, Могилёв). Игровой интерактив «Веселые страусы».

17.00−17.30 Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). «ЧАПЛИНшоу».

17.30−18.00 Товарищество Актеров театр «МiрЪ» (Санкт-Петербург). Импронада «Гоголь-моголь».

На всех площадках.

16.00−22.00 Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург).

16.00−22.00 Живые статуи.

  • Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
  • Studio «Iron mask» (Украина, Харьков);
  • Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
  • Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
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