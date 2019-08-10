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Погода в Туле 11 августа: возможен небольшой дождь и до +23
Image by StockSnap from Pixabay

Погода в Туле 11 августа: возможен небольшой дождь и до +23

Не забудьте прихватить зонтик, если собираетесь куда-нибудь отправиться.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа на территории области ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — до 1 мм за сутки).

Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +7…+12оС, днем +18…+23оС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:06 +2
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