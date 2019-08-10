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Туляки празднуют День физкультурника: большой фоторепортаж
Фото Даниила Прокофьева

Туляки празднуют День физкультурника: большой фоторепортаж

Праздник открыли зарядкой с участием спортсменов ПФК «Арсенал», баскетбольного клуба «Арсенал» и волейбольного клуба «Тулица».

10 августа в Туле прошел спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника, который в этом году отмечается в стране в 80-й раз.

В рамках спортивного праздника председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков вручил тулякам наградные знаки «Отличник физической культуры и спорта», благодарности Министерства спорта РФ и Губернатора Тульской области, а также почетные грамоты регионального комитета по спорту.  

Организаторы обеспечили участников бесплатной водой, а детям приготовили кислородные коктейли. Каждому подарили стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия:

Галерея
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 1
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 2
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 3
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 4
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 5
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 6
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 7
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 8
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 9
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 10
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 11
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 12
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 13
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 14
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 15
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 16
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 17
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 18
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 19
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 20
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 21
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 22
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 23
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 24
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 25
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 26
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 27
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 28
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 29
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 30
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 31
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 32
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 33
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 34
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 35
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 36
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 37
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 38
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 39
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 40
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 41
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 42
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 43
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 44
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 45
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 46
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 47
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 48
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 49
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 50
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 51
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 52
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 53
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 54
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 55
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 56
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 57
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 58
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 59
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 60
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 61
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 62
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 63
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 64
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 65
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 66
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 67
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 68
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 69
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 70
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 71
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 72
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 73
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 74
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 75
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 76
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 77
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 78
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 79
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 80
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 81
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 82
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 83
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 84
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 85
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 86
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 87
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 88
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 89
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 90
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 91
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 92
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 93
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 94
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 95
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 96
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 97
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 98
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 99
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 100
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 101
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 102
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 103
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 104
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 105
Туляки празднуют День физкультурника, Фото: 106
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:38 +3
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