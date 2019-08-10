Туляки празднуют День физкультурника: большой фоторепортаж

Фото Даниила Прокофьева

10 августа в Туле прошел спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника, который в этом году отмечается в стране в 80-й раз.

В рамках спортивного праздника председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков вручил тулякам наградные знаки «Отличник физической культуры и спорта», благодарности Министерства спорта РФ и Губернатора Тульской области, а также почетные грамоты регионального комитета по спорту.



Организаторы обеспечили участников бесплатной водой, а детям приготовили кислородные коктейли. Каждому подарили стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».



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