Туляки празднуют День физкультурника: большой фоторепортаж
Праздник открыли зарядкой с участием спортсменов ПФК «Арсенал», баскетбольного клуба «Арсенал» и волейбольного клуба «Тулица».
10 августа в Туле прошел спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню физкультурника, который в этом году отмечается в стране в 80-й раз.
В рамках спортивного праздника председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков вручил тулякам наградные знаки «Отличник физической культуры и спорта», благодарности Министерства спорта РФ и Губернатора Тульской области, а также почетные грамоты регионального комитета по спорту.
Организаторы обеспечили участников бесплатной водой, а детям приготовили кислородные коктейли. Каждому подарили стильный браслет «Физкульт-привет, Тула».
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия: