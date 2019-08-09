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Команда «Marathon-Tula» выиграла 10 медалей на чемпионате России по велоспорту
Фото: instagram.com/marathontulateam.

Команда «Marathon-Tula» выиграла 10 медалей на чемпионате России по велоспорту

Поздравляем наших спортсменов!

Тульская команда по велоспорту «Marathon-Tula» завоевала десять медалей на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Всего наши гонщики одержали четыре победы, в том числе в командных дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В омниуме победил Артур Ершов, в командной гонке — Диана Климова, в мэдисоне — Андрей Сазанов (c Сергеем Ростовцевым), Диана Климова и Тамара Дронова.



Трижды представители «Marathon-Tula» останавливались в шаге от победы: Павел Ростов (спринт), Максим Пискунов (омниум), Александр Дубченко (гит 1000 м).

Бронзовыми призерами стали Павел Ростов (кейрин), Мария Аверина (мэдисон с Александрой Гончаровой), участники командного спринта — Павел Ростов, Даниил Комков, Александр Дубченко, Алексей Носов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:38 +2
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