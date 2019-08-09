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Внимание, розыск! Под Тулой водитель сбил пешехода и скрылся
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Внимание, розыск! Под Тулой водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП со смертельным исходом произошло неподалеку от поселка Первомайский.

Вечером 8 августа на 37-м километре автоподъезда к Туле, на трассе М-2 «Крым» (неподалеку от поселка Первомайский), сбили пешехода. От полученных повреждений пострадавший скончался. ДТП произошло около десяти часов вечера.
 

Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД удалось установить, что наезд на 46-летнего мужчину совершен на автомобиле предположительно серебристого или серого цвета, впоследствии авто скрылось в направлении Тулы.

Сейчас полиция пытается найти водителя и транспортное средство.

 
Уважаемые граждане!
 
Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции по номеру: +7-4875-15-54-56, +7-4872-32-45-00.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02.
Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району: +7-4875-15-54-56.
 
Адреса официальных страниц тульской Госавтоинспекции в социальных сетях: ВКонтакте; Instagram.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:54 +8
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Тульская областьПервомайский

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