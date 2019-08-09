В Новомосковске несколько домов пострадали от упавших деревьев

Фото: vk.com/chpnmsk и vk.com/overhearnmsk.

Жители Новомосковска сообщают, что в городе несколько домов получили повреждения при падении деревьев.

Так, на ул. Депо переломившаяся посередине береза упала на балкон и крышу трехэтажного дома. А на ул. Маяковского в доме вырванное с корнем дерево выбило несколько окон. При этом один из стеклопакетов влетел внутрь квартиры и повредил стиральную машину.

Кроме того, сообщается о падении дерева на станции Ключевка. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.