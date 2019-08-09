Фото: vk.com/chpnmsk и vk.com/overhearnmsk.
В Новомосковске несколько домов пострадали от упавших деревьев
Причиной происшествий стал сильный ветер.
Жители Новомосковска сообщают, что в городе несколько домов получили повреждения при падении деревьев.
Так, на ул. Депо переломившаяся посередине береза упала на балкон и крышу трехэтажного дома. А на ул. Маяковского в доме вырванное с корнем дерево выбило несколько окон. При этом один из стеклопакетов влетел внутрь квартиры и повредил стиральную машину.
Кроме того, сообщается о падении дерева на станции Ключевка. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Туле всю ночь бушевал сильный ветер. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе порывы западного ветра будут достигать 13-18 м/с.
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