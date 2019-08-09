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В Новомосковске несколько домов пострадали от упавших деревьев
Фото: vk.com/chpnmsk и vk.com/overhearnmsk.

В Новомосковске несколько домов пострадали от упавших деревьев

Причиной происшествий стал сильный ветер.

Жители Новомосковска сообщают, что в городе несколько домов получили повреждения при падении деревьев.
 
 
Так, на ул. Депо переломившаяся посередине береза упала на балкон и крышу трехэтажного дома. А на ул. Маяковского в доме вырванное с корнем дерево выбило несколько окон. При этом один из стеклопакетов влетел внутрь квартиры и повредил стиральную машину.
 
 
 
 
Кроме того, сообщается о падении дерева на станции Ключевка. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Туле всю ночь бушевал сильный ветер. По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в регионе порывы западного ветра будут достигать 13-18 м/с.
 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:31 +2
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