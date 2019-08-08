Тульская СК «Фаворит» – банкрот: куда обращаться дольщикам?

Арбитражный суд Тульской области 18 июля 2019 года признал несостоятельным (банкротом) ООО «Строительная компания «Фаворит». Ее уставной капитал равен 151 000 000 рублей. Но долгов у компании намного больше.

Компания «Фаворит» занималась строительством ЖК «Юго-Восточной» и ЖК «Времена года», это 13 домов, по которым заключены договоры долевого участия, что составляет более 65 тысяч квадратных метров. Более 900 человек заключили с компанией договор на участие в долевом строительстве.

Конкурсным управляющим СК «Фаворит» суд утвердил Новикова Павла Васильевича, он является членом Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих. Он уже начал приём заявлений дольщиков на включение в реестр требований участников строительства.

Адрес для направления корреспонденции и требований кредиторов: 121099, г. Москва, а/я Комплект документов надо направить заказным письмом с подписью вложений с указанием имени получателя — Новиков Павел Васильевич.

Дольщики СК «Фаворит» вправе предъявить свои требования на жилые помещения, нежилые помещения не более 7 кв. м и машино-места в течение трех месяцев с даты публикации сообщения о введении конкурсного производства, то есть до 22 октября 2019 года. Необходимый комплект документов: – заявление о включении в РТУС; – паспорт; – договор участия в долевом строительстве (или иной договор/документ, подтверждающий покупку объекта недвижимости); – документ об оплате: платежные поручения, приходные кассовые ордеры, иные документы. Если объект недвижимости приобретался в кредит и его оплачивал банк, необходимо предоставить именно документ о перечислении денег банком застройщику, а не документы о возврате кредита дольщиком банку; – договоры уступки прав требований — при наличии. В случае, если заявление подает лицо, которое приобрело право требования, необходимо предоставить документ об оплате первоначального договора застройщику, а также документы об оплате договора уступки прав требований; – иные документы, связанные с приобретением объекта недвижимости; – если заявление подает представитель дольщика — нотариальная доверенность с полномочием на представление интересов в деле о банкротстве (если заявление подает/подписывает представитель дольщика). Для подачи документов по почте требуются собственноручно заверенные копии, для подачи в центре приема – оригиналы и собственноручно заверенные копии. Подать документы лично дольщики смогут чуть позже, когда в Туле откроется пункт приема заявлений. Принимать их будет Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Для записи на подачу документов, достаточно будет позвонить по телефону горячей линии: 8 800 7007-214. Узнать адрес пункта приема можно будет на сайте Фонда в ближайшее время. Напомним, инициатором рассмотрения заявления о банкротстве стала публично-правовая компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Общее количество заключенных застройщиком договоров участия в долевом строительстве составляет более 900. Представитель компании-застройщика не оспаривал исковые заявления и заявил о соответствии действительности всех сведений, изложенных в заявлении Фонда.

Долгов у застройщика более чем достаточно: по данным на 17 июля, сумма, положенная к взысканию в рамках исполнительных производств, составляла 141 410 202,33 рубля. Из них взыскано 14,3 млн рублей, кроме этого «Фаворит» должен по 12 договорам купли-продажи 102,4 млн рублей. Кроме этого, более 500 дольщиков подали заявления на расторжение договоров участия в долевом строительстве и возврате уплаченных денег.

Сейчас директор компании – фигурант уголовного дела, возбужденного 14 марта 2019 года по факту нецелевого использовании средств дольщиков (ч. 4 ст. 160 УК РФ. ). Ранее сообщалось, что ему вменяется нецелевое использование 29 млн рублей.

Однако в решении арбитражного суда фигурируют куда более крупные суммы. Так, из актов проверки Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору следует, что ООО «СК «Фаворит» неоднократно получало предписания об устранении нарушений, а также к нему были применены меры административного воздействия за выявленные в том числе нарушения:

— не представлены документальные доказательства подтверждения использования застройщиком денежных средств участников долевого строительства по целевому назначению в сумме 39 000 000 рублей;

— не представлены документальные доказательства подтверждения использования ООО «СК «Фаворит» денежных средств участников долевого строительства по целевому назначению в сумме 158 155 586 рублей.

По результатам анализа состояния компании арбитражным судом сделаны выводы:

— баланс должника — не ликвиден;

— у застройщика отсутствуют денежные средства в сумме, достаточной для завершения объектов строительства и исполнения обязательств перед участниками долевого строительства;

— должник не имеет финансовой возможности исполнить свои обязательства перед всеми кредиторами в полном объеме;