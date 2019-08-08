В Ефремовском районе пьяный липчанин упал в костер

Фото: i.ytimg.com

Как стало известно Myslo, накануне вечером в ефремовскую больницу госпитализировали 29-летего жителя деревни Шевяковка Липецкой области. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги головы, рук, туловища, а также сочетанную травму и вывих левой голени.

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина получил повреждения при падении в костер на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от деревни Большие Плоты. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.