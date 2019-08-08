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В Ефремовском районе пьяный липчанин упал в костер
Фото: i.ytimg.com

В Ефремовском районе пьяный липчанин упал в костер

Мужчина госпитализирован в местную больницу.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в ефремовскую больницу госпитализировали 29-летего жителя деревни Шевяковка Липецкой области. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги головы, рук, туловища, а также сочетанную травму и вывих левой голени.
 

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина получил повреждения при падении в костер на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от деревни Большие Плоты. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:59 +8
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Тульская областьЕфремовский район

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