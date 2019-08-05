В Подмосковье сотрудники ДПС помогли рожающей тулячке добраться до роддома

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С мамой и малышом всё в порядке.

Милая история произошла в Московской области. Ночью 3 августа к инспекторам ДПС, находящимся на маршруте патрулирования на 107-м км автодороги М-2 «Крым» в Серпухове, подбежал взволнованный мужчина и рассказал, что у его беременной жены начались схватки. Супруги ехали из Тульской области в Москву.

Туляк попросил сотрудников полиции помочь сопроводить его машину с рожающей женой в медицинское учреждение, так как сами они не местные и не знали, где находится ближайший роддом.

– Автоинспекторы незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть и успешно сопроводили роженицу в Серпуховский родильный дом, где через пару часов на свет появился малыш, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Счастливые супруги поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции, оказавших помощь их семье в экстренной ситуации.