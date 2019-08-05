В Туле ищут родственников погибших в Финляндии красноармейцев
Установлены имена туляков, попавших в плен и погибших на территории Финляндии в годы Великой Отечественной войны.
Администрация Тулы просит откликнуться потомков красноармейцев, погибших на территории Финляндии в 1941-1945 годах.
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Аненков
Петр Сергеевич
|
29.06.1901 г.
|
г. Тула, д. Рогово
|
Баринов
Федор Андреевич
|
1919 г.
|
г. Тула
|
Боисов
Дмитрий Прокофьевич
|
1901 г.
|
г. Тула
|
Борисов
Яков Михайлович
|
26.04.1902 г.
|
г. Тула
|
Васильев
Николай Павлович
|
15.11.1901 г.
|
г. Тула
|
Владимиров
Владимир Федорович
|
10.07.1915 г.
|
д. Басово
|
Гайдеров
Александр Андреевич
|
14.03.1896 г.
|
г. Тула
|
Гажер
Данил Абрамович
|
02.03.1899 г.
|
г. Тула
|
Галотсев
Семен Михайлович
|
21.01.1913 г.
|
г. Тула
|
Карабокв
Николай
|
25.05.1917 г.
|
г. Тула,
д. Глухие Поляны
|
Карпов
Василий Тимофеевич
|
17.02.1905 г.
|
г. Тула
|
Козлов
Владимир Петрович
|
02.01.1900 г.
|
г. Тула
|
Корабельников
Сергей
|
05.07.1901 г.
|
г. Тула
|
Королев
Василий Федорович
|
1917 г.
|
г. Тула
|
Кузнецов
Павел Иванович
|
15.09.1902 г.
|
г. Тула
|
Кусков
Иван Иванович
|
1898 г.
|
г. Тула
|
Матюшин
Тарас Федорович
|
1902 г.
|
г. Тула
|
Мурзин
Иосиф Васильевич
|
1919 г.
|
г. Тула
|
Фоканов
Владимир Кириллович
|
23.08.1920 г.
|
г. Тула
|
Пашорин
Алексей Васильевич
|
12.02.1901 г.
|
г. Тула
|
Рудаков
Алексей Васильевич
|
09.03.1900 г.
|
г. Тула
|
Серегин
Гавриил Васильевич
|
06.08.1918 г.
|
г. Тула
|
Соколов
Сергей Анатольевич
|
27.06.1913 г.
|
г. Тула
|
Суходоровский
Евгений Алексеевич
|
21.07.1918 г.
|
г. Тула
|
Асташин
Василий Иванович
|
1910 г.
|
Ленинский р-н
|
Баранов
Егор Иванович
|
03.10.1901 г.
|
Ленинский р-н,
д. Плеханово
|
Басов
Владимир Иванович
|
1902 г.
|
Ленинский р-н
|
Борзов
Иван Борисович
|
1902 г.
|
Тульская обл.,
Ленинский р-н,
с. Хрущево
|
Бирюков
Владимир Петрович
|
15.07.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Журавка
|
Воробьев
Андрей Петрович
|
1904 г.
|
Ленинский р-н,
с. Хрущево
|
Владимиров
Владимир Федорович
|
10.07.1915 г.
|
д. Басово
|
Воробьев
Михаил Акимович
|
01.01.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Кудрино
|
Гудков
Петр Павлович
|
1900 г.
|
Ленинский р-н,
д. Бутырки
|
Дубинин
Алексей Яковлевич
|
17.03.1902 г.
|
Ленинский р-н
|
Ефимов
Георгий Петрович
|
03.11.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Брусы
|
Ерошкин
Гаврил Васильевич
|
1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Теплое
|
Зиновьев
Иван Михайлович
|
04.01.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Барсуки
|
Кольчугин
Алексей Алексеевич
|
17.03.1901 г.
|
Ленинский р-н,
д. Ложка
|
Мартьянов
Максим Ильич
|
1902 г.
|
Ленинснкий р-н,
д. Изрог
|
Федин
Иван Иванович
|
20.02.1902 г.
|
Ленинский р-н,
с. Торхово
|
Фомичёв
Николай Константинович
|
1908 г.
|
Ленинский р-н,
д. Петелино
|
Яхонтов
Алексей Григорьевич
|
17.03.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Изрог
|
Поповкин
Гавриил Григорьевич
|
21.03.1901 г.
|
Ленинский район,
д. Изрог
|
Рыбаков
Николай Васильевич
|
09.05.1903 г.
|
Ленинский р-н
|
Савельев
Сергей Михайлович
|
22.09.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Горюшино
|
Талышев
Константин Егорович
|
20.05.1900 г.
|
Ленинский р-н,
д. Старое Петрищево
|
Тирюлин
Герасим Сергеевич
|
04.03.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Сине-Тулица
|
Тюхтин
Петр Петрович
|
1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Барыбинка
|
Чеботарев
Павел Григорьевич
|
12.01.1902 г.
|
Ленинский р-н,
д. Горшково
|
Чирьев
Василий Тимофеевич
|
30.01.1902 г.
|
Ленинский р-н,
Сине-Тулицкий сельсовет
|
Чугунов
Дмитрий Васильевич
|
21.09.1901 г.
|
Ленинский р-н,
с. Архангельское
|
Шимулинкин
Федор Иванович
|
1902 г.
|
Ленинский р-н
|
Савкин
Алексей Васильевич
|
1902 г.
|
Ленинский р-н
Информацию можно предоставить в Государственный архив Тульской области по адресу: Тула, пр. Ленина, 44-а, телефон: 31-20-56.