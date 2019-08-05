новости
новости
Регистрация
В Туле ищут родственников погибших в Финляндии красноармейцев

В Туле ищут родственников погибших в Финляндии красноармейцев

Установлены имена туляков, попавших в плен и погибших на территории Финляндии в годы Великой Отечественной войны.

Администрация Тулы просит откликнуться потомков красноармейцев, погибших на территории Финляндии в 1941-1945 годах.

ФИО

Дата рождения

Место рождения

Аненков

Петр Сергеевич

29.06.1901 г.

г. Тула, д. Рогово

Баринов

Федор Андреевич

1919 г.

г. Тула

Боисов

Дмитрий Прокофьевич

1901 г.

г. Тула

Борисов

Яков Михайлович

26.04.1902 г.

г. Тула

Васильев

Николай Павлович

15.11.1901 г.

г. Тула

Владимиров

Владимир Федорович

10.07.1915 г.

д. Басово

Гайдеров

Александр Андреевич

14.03.1896 г.

г. Тула

Гажер

Данил Абрамович

02.03.1899 г.

г. Тула

Галотсев

Семен Михайлович

21.01.1913 г.

г. Тула

Карабокв

Николай

25.05.1917 г.

г. Тула,

д.  Глухие Поляны

Карпов

Василий Тимофеевич

17.02.1905 г.

г. Тула

Козлов

Владимир Петрович

02.01.1900 г.

г. Тула

Корабельников

Сергей

05.07.1901 г.

г. Тула

Королев

Василий Федорович

1917 г.

г. Тула

Кузнецов

Павел Иванович

15.09.1902 г.

г. Тула

Кусков

Иван Иванович

1898 г.

г. Тула

Матюшин

Тарас Федорович

1902 г.

г. Тула

Мурзин

Иосиф Васильевич

1919 г.

г. Тула

Фоканов

Владимир Кириллович

23.08.1920 г.

г. Тула

Пашорин

Алексей Васильевич

12.02.1901 г.

г. Тула

Рудаков

Алексей Васильевич

09.03.1900 г.

г. Тула

Серегин

Гавриил Васильевич

06.08.1918 г.

г. Тула

Соколов

Сергей Анатольевич

27.06.1913 г.

г. Тула

Суходоровский

Евгений Алексеевич

21.07.1918 г.

г. Тула

Асташин

Василий Иванович

1910 г.

Ленинский р-н

Баранов

Егор Иванович

03.10.1901 г.

Ленинский р-н,

д. Плеханово

Басов

Владимир Иванович

1902 г.

Ленинский р-н

Борзов

Иван Борисович

1902 г.

Тульская обл.,

Ленинский р-н,

с. Хрущево

Бирюков

Владимир Петрович

15.07.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Журавка

Воробьев

Андрей Петрович

1904 г.

Ленинский р-н,

с. Хрущево

Владимиров

Владимир Федорович

10.07.1915 г.

д. Басово

Воробьев

Михаил Акимович

01.01.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Кудрино

Гудков

Петр Павлович

1900 г.

Ленинский р-н,

д. Бутырки

Дубинин

Алексей Яковлевич

17.03.1902 г.

Ленинский р-н

Ефимов

Георгий Петрович

03.11.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Брусы

Ерошкин

Гаврил Васильевич

1902 г.

Ленинский р-н,

д. Теплое

Зиновьев

Иван Михайлович

04.01.1902 г.

Ленинский р-н,

 д. Барсуки

Кольчугин

Алексей Алексеевич

17.03.1901 г.

Ленинский р-н,

д. Ложка

Мартьянов

Максим Ильич

1902 г.

Ленинснкий р-н,

д. Изрог

Федин

Иван Иванович

20.02.1902 г.

Ленинский р-н,

с. Торхово

Фомичёв

Николай Константинович

1908 г.

Ленинский р-н,

д. Петелино

Яхонтов

Алексей Григорьевич

17.03.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Изрог

Поповкин

Гавриил Григорьевич

21.03.1901 г.

Ленинский район,

д. Изрог

Рыбаков

Николай Васильевич

09.05.1903 г.

Ленинский р-н

Савельев

Сергей Михайлович

22.09.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Горюшино

Талышев

Константин Егорович

20.05.1900 г.

Ленинский р-н,

д. Старое Петрищево

Тирюлин

Герасим Сергеевич

04.03.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Сине-Тулица

Тюхтин

Петр Петрович

1902 г.

Ленинский р-н,

д. Барыбинка

Чеботарев

Павел Григорьевич

12.01.1902 г.

Ленинский р-н,

д. Горшково

Чирьев

Василий Тимофеевич

30.01.1902 г.

Ленинский р-н,

Сине-Тулицкий сельсовет

Чугунов

Дмитрий Васильевич

21.09.1901 г.

Ленинский р-н,

с. Архангельское

Шимулинкин

Федор Иванович

1902 г.

Ленинский р-н

Савкин

Алексей Васильевич

1902 г.

Ленинский р-н

Информацию можно предоставить в Государственный архив Тульской области по адресу: Тула, пр. Ленина,    44-а, телефон: 31-20-56.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +6
Другие статьи по темам
Событие
поиск родственников воиновпогибшие в годы Великой Отечественной войнывоеннопленныепоиск потомковадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке жильцам частично обрушившегося дома купят квартиры
В Богородицке жильцам частично обрушившегося дома купят квартиры
В Подмосковье сотрудники ДПС помогли рожающей тулячке добраться до роддома
В Подмосковье сотрудники ДПС помогли рожающей тулячке добраться до роддома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.