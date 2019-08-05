Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой в матче против «Тамбова»

Единственный мяч в матче был забит на 13-й минуте нападающим «Арсенала» Евгением Луценко.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с победой.



«Команде нужно вновь почувствовать уверенность в себе. Впереди ещё много важных матчей. И я уверен, что этот успех поможет футболистам подойти к ним с правильным настроем», — подчеркнул Алексей Дюмин.