новости
новости
Регистрация
Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется лето
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется лето

Прогнозом поделились специалисты центра погоды «Фобос».

Синоптики обещают: лето еще вернется в Центральную Россию.

Холод на значительную часть территории нашей страны принес циклон, который сейчас уходит. В Туле, Москве, Рязани и других близлежащих городах уже в начале этой недели еще будет прохладно, однако постепенно температура начнет повышаться.

К середине августа средняя температура составит 17-19 градусов, как это обычно бывает в июле.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 10:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулеавгуст
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой в матче против «Тамбова»
Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой в матче против «Тамбова»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.