Фото Алексея Пирязева.
Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется лето
Прогнозом поделились специалисты центра погоды «Фобос».
Синоптики обещают: лето еще вернется в Центральную Россию.
Холод на значительную часть территории нашей страны принес циклон, который сейчас уходит. В Туле, Москве, Рязани и других близлежащих городах уже в начале этой недели еще будет прохладно, однако постепенно температура начнет повышаться.
К середине августа средняя температура составит 17-19 градусов, как это обычно бывает в июле.
Другие статьи по темам
Событие
Место