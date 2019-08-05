Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется лето

Фото Алексея Пирязева.

Синоптики обещают: лето еще вернется в Центральную Россию.

Холод на значительную часть территории нашей страны принес циклон, который сейчас уходит. В Туле, Москве, Рязани и других близлежащих городах уже в начале этой недели еще будет прохладно, однако постепенно температура начнет повышаться.

К середине августа средняя температура составит 17-19 градусов, как это обычно бывает в июле.