В Туле 15-летний подросток украл продукты из супермаркета
Установить личность воришки удалось с помощью камер видеонаблюдения.
В дежурную часть отдела полиции «Советский» обратился директор сетевого супермаркета, расположенного на ул. Гоголевской. Мужчина рассказал, что из торгового зала были украдены продукты питания.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что личность воришки была установлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения – им оказался 15-летний житель посёлка Озёрный. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства.
Подросток признался в краже, похищенное обнаружено и изъято. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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