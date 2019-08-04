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В Туле 15-летний подросток украл продукты из супермаркета

В Туле 15-летний подросток украл продукты из супермаркета

Установить личность воришки удалось с помощью камер видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» обратился директор сетевого супермаркета, расположенного на ул. Гоголевской. Мужчина рассказал, что из торгового зала были украдены продукты питания.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что личность воришки была установлена при просмотре записей с камер видеонаблюдения – им оказался 15-летний житель посёлка Озёрный. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства.

Подросток признался в краже, похищенное обнаружено и изъято. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:25 +1
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