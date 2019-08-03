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Житель Ясногорска стащил из магазина в Туле продукты и парфюмерию

Житель Ясногорска стащил из магазина в Туле продукты и парфюмерию

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские была установлена личность преступника.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился сотрудник службы безопасности сетевого супермаркета. Мужчина сообщил, что днём из торгового зала магазина, расположенного по улице М.Горького, украдены продукты и парфюмерия.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские была установлена личность преступника. Им оказался ранее судимый и нигде не работающий 44-летний житель посёлка Санталовский Ясногорского района. Его местонахождение установлено, спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время от мужчины получены признательные показания. Похищенный товар обнаружен и изъят. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:10 +3
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