Житель Ясногорска стащил из магазина в Туле продукты и парфюмерию

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские была установлена личность преступника.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился сотрудник службы безопасности сетевого супермаркета. Мужчина сообщил, что днём из торгового зала магазина, расположенного по улице М.Горького, украдены продукты и парфюмерия.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские была установлена личность преступника. Им оказался ранее судимый и нигде не работающий 44-летний житель посёлка Санталовский Ясногорского района. Его местонахождение установлено, спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время от мужчины получены признательные показания. Похищенный товар обнаружен и изъят. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.