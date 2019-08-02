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За порядком в Туле 3 августа проследит Алексей Сорокин
Фото из архива MySlo

За порядком в Туле 3 августа проследит Алексей Сорокин

По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу в администрации Тулы дежурит заместитель главы, начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.

4 августа за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по Центральному округа по жизнеобеспечению Вадим Новиков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:04 0
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