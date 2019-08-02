За порядком в Туле 3 августа проследит Алексей Сорокин

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По всем вопросам жителям следует обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу в администрации Тулы дежурит заместитель главы, начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.

4 августа за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по Центральному округа по жизнеобеспечению Вадим Новиков.