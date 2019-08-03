В Туле на перекрестке столкнулись «Шевроле» и «Рено»

Фото Сергея Старикова.

Утром 3 августа на пересечении улиц Гоголевского и Жуковского в Туле столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Рено Сандеро».

По словам участников ДТП, «Шевроле Лачетти» двигался по ул. Жуковского в направлении улицы Советская, а «Рено Сандеро» следовал по улице Гоголевской. После столкновения авто женщина, находившая за руле «Рено», растерялась (или, возможно, у машины отказали тормоза) и машина откатилась к офисному зданию.

В результате ДТП никто не пострадал. Точные обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.