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В Туле на перекрестке столкнулись «Шевроле» и «Рено»
Фото Сергея Старикова.

В Туле на перекрестке столкнулись «Шевроле» и «Рено»

В результате ДТП никто не пострадал. Точные обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

Утром 3 августа на пересечении улиц Гоголевского и Жуковского в Туле столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Рено Сандеро». 

По словам участников ДТП, «Шевроле Лачетти» двигался по ул. Жуковского в направлении улицы Советская, а «Рено Сандеро» следовал по улице Гоголевской. После столкновения авто женщина, находившая за руле «Рено», растерялась (или, возможно, у машины отказали тормоза) и машина откатилась к офисному зданию. 

В результате ДТП никто не пострадал. Точные обстоятельства аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:49 +2
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