Фото из архива MySlo
Погода в Туле 3 августа: холодно, хмуро и ветрено
Синоптики обещают низкое давление и переменную облачность.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе по-прежнему будет переменная облачность, местами небольшой дождь (2 мм за сутки).
Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12, днём – от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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