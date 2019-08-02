Алексей Дюмин поздравил десантников с Днем ВДВ

Товарищи гвардейцы-десантники!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск!

ВДВ остаются одним из самых боеспособных, мобильных и современных соединений российской армии.

Мужество, отвага и готовность идти до конца ради выполнения боевой задачи – эти качества особенно высоко ценятся в ваших рядах.

Сегодня 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия продолжает вносить огромный вклад в укрепление многовековых ратных традиций тульской земли.

Вы твердо стоите на страже национальных интересов России. В ходе операции в Сирийской Арабской Республике вы в очередной раз доказали свое право называться элитой Вооруженных Сил России.

В этот день мы не только чествуем действующих военнослужащих и отдаем дань уважения ветеранам, но и вспоминаем павших боевых товарищей. Наш долг – хранить память об их героизме и самоотверженности.

Уверен, что Воздушно-десантные войска будут и впредь оставаться гордостью нашей армии.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и удачных приземлений!

Губернатор Тульской области

Герой России Алексей Дюмин.