Алексей Дюмин поздравил десантников с Днем ВДВ
2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск.
Товарищи гвардейцы-десантники!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск!
ВДВ остаются одним из самых боеспособных, мобильных и современных соединений российской армии.
Мужество, отвага и готовность идти до конца ради выполнения боевой задачи – эти качества особенно высоко ценятся в ваших рядах.
Сегодня 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия продолжает вносить огромный вклад в укрепление многовековых ратных традиций тульской земли.
Вы твердо стоите на страже национальных интересов России. В ходе операции в Сирийской Арабской Республике вы в очередной раз доказали свое право называться элитой Вооруженных Сил России.
В этот день мы не только чествуем действующих военнослужащих и отдаем дань уважения ветеранам, но и вспоминаем павших боевых товарищей. Наш долг – хранить память об их героизме и самоотверженности.
Уверен, что Воздушно-десантные войска будут и впредь оставаться гордостью нашей армии.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и удачных приземлений!
Губернатор Тульской области
Герой России Алексей Дюмин.