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Житель Тулы украл с уличной витрины велосипед

Житель Тулы украл с уличной витрины велосипед

Мужчина «засветился» на камерах видеонаблюдения.

Тульские полицейские установили подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник позарился на велосипед, стоявший на уличной рекламной витрине в Привокзальном районе. Вор средь бела дня забрал его и скрылся.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и оставленные похитителем следы. Удалось установить, что к краже может быть причастен 31-летний ранее судимый мужчина. Эта версия подтвердилась – у него был обнаружен и изъят украденный велосипед. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 +1
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Место
ТулаПривокзальный район

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