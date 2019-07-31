По региональной программе в Туле заменено 230 лифтов

Олег Дючков сообщил, что за пять лет действия программы отремонтировано порядка 8,5 тыс. конструктивных элементов более чем в 3500 домах. На 2019 год запланирован ремонт 1833 конструктивных элементов в 840 домах. К этому моменту более 60% работ уже завершены.

В 2019 году продолжается реализация проекта по ускоренной замене лифтов, отработавших нормативный срок службы (более 25 лет). Проект стартовал в 2018 году по поручению Алексея Дюмина.

В этом году учтен опыт прошлого года, министерство совместно с Государственной жилищной инспекцией, фондом капитального ремонта проделало большую работу по взаимодействию с управляющими компаниями (УК) и Ростехнадзором. Проводилось анкетирование УК, которое позволило на этапе подготовительных работ выявить и своевременно решить проблемы состояния лифтовых шахт и их оснащенности, привести в порядок освещение, наладить двухстороннюю диспетчерскую связь.

Системный подход позволил выполнить работы в установленные сроки, ввести в эксплуатацию и запустить 230 лифтов в 65 МКД Тулы. Осталось завершить монтаж одного грузового лифта.

«Мы видим положительный отклик граждан, активно участвующих в программе. Сохранен механизм софинансирования работ со стороны жителей в объеме 3,7% (в среднем это не более 2000 руб. с квартиры). При этом финансирование из бюджетов региона и муниципальных образований увеличено почти в 2,5 раза», — сказал Олег Дючков.

По словам министра, с 2020 года начинается новый плановый период реализации программы капитального ремонта. Утвержден краткосрочный план до 2022 года, в который включено 2400 домов.

Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, будет продолжаться. В бюджете Тульской области на эти цели на два года предусмотрено 200 млн рублей.

В краткосрочный план 2020 года включено 1840 видов работ в 766 МКД.

Уже с февраля 2019 года Фонд капитального ремонта приступил к обследованиям домов и разработке проектно-сметной документации на следующий год. В настоящее время подготовлено 44% проектов, конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций начнутся уже в августе.