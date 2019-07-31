По региональной программе в Туле заменено 230 лифтов
О ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов рассказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.
Олег Дючков сообщил, что за пять лет действия программы отремонтировано порядка 8,5 тыс. конструктивных элементов более чем в 3500 домах. На 2019 год запланирован ремонт 1833 конструктивных элементов в 840 домах. К этому моменту более 60% работ уже завершены.
В 2019 году продолжается реализация проекта по ускоренной замене лифтов, отработавших нормативный срок службы (более 25 лет). Проект стартовал в 2018 году по поручению Алексея Дюмина.
В этом году учтен опыт прошлого года, министерство совместно с Государственной жилищной инспекцией, фондом капитального ремонта проделало большую работу по взаимодействию с управляющими компаниями (УК) и Ростехнадзором. Проводилось анкетирование УК, которое позволило на этапе подготовительных работ выявить и своевременно решить проблемы состояния лифтовых шахт и их оснащенности, привести в порядок освещение, наладить двухстороннюю диспетчерскую связь.
Системный подход позволил выполнить работы в установленные сроки, ввести в эксплуатацию и запустить 230 лифтов в 65 МКД Тулы. Осталось завершить монтаж одного грузового лифта.
«Мы видим положительный отклик граждан, активно участвующих в программе. Сохранен механизм софинансирования работ со стороны жителей в объеме 3,7% (в среднем это не более 2000 руб. с квартиры). При этом финансирование из бюджетов региона и муниципальных образований увеличено почти в 2,5 раза», — сказал Олег Дючков.
По словам министра, с 2020 года начинается новый плановый период реализации программы капитального ремонта. Утвержден краткосрочный план до 2022 года, в который включено 2400 домов.
Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, будет продолжаться. В бюджете Тульской области на эти цели на два года предусмотрено 200 млн рублей.
В краткосрочный план 2020 года включено 1840 видов работ в 766 МКД.
Уже с февраля 2019 года Фонд капитального ремонта приступил к обследованиям домов и разработке проектно-сметной документации на следующий год. В настоящее время подготовлено 44% проектов, конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций начнутся уже в августе.