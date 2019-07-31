В Новомосковске перевернулась цистерна с жидким мылом

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ДТП произошло на дороге к 65-му кварталу.

Очевидцы сообщают, что на дороге, которая соединяет Новомосковск и трассу М-4 «Дон», опрокинулась в кювет цистерна. По словам местных жителей, большегруз проехал под знак, запрещающий движение грузовым автомобилям.

По предварительной информации, в цистерне перевозили жидкое мыло. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.