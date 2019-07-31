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В Новомосковске перевернулась цистерна с жидким мылом
Фото: vk.com/overhearnmsk

В Новомосковске перевернулась цистерна с жидким мылом

ДТП произошло на дороге к 65-му кварталу.

Очевидцы сообщают, что на дороге, которая соединяет Новомосковск и трассу М-4 «Дон», опрокинулась в кювет цистерна. По словам местных жителей, большегруз проехал под знак, запрещающий движение грузовым автомобилям.
 
По предварительной информации, в цистерне перевозили жидкое мыло. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:07 +3
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