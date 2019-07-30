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В Туле стартовал рейд ГИБДД «Грузовик»
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовал рейд ГИБДД «Грузовик»

Инспекторы проверяют, как водители грузового транспорта соблюдают необходимые требования.

С 30 июля в Туле сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые профилактические мероприятия «Грузовик». Инспекторы усилят контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств. Сотрудники ГИБДД проверят, как соблюдаются правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха.
 
В рамках рейда особое внимание будет уделено центральной части города.
Также будут проверяться наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, соответствие конструкции ТС и техническое состояние грузовика предъявляемым требованиям, наличие оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика.
 
Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении требований ПДД, об обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:59 +3
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