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В Тульской области мужчина погасил крупный долг после ареста квартиры

В Тульской области мужчина погасил крупный долг после ареста квартиры

Приставы неоднократно приходили к неплательщику домой, вызывали в отдел, но он не спешил выплачивать задолженность.

На исполнении в отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитам на сумму более миллиона рублей.

Мужчина о своей задолженности знал, но рассчитываться с банком не спешил. Приставы вызывали его на приём, не раз приходили к нему домой, но застать должника никак не удавалось. В результате под арестом оказалась заложенная квартира неплательщика.

Узнав о наложенном аресте, мужчина явился в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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