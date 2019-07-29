Истощенный лось оказался обитателем подмосковной Дубны

Фото и видео vk.com/overhear_dubna.

Ранее Myslo опубликовал жуткое видео, на котором запечатлен исхудавший лось. Как сообщалось в соцсетях, истощенное животное вышло к людям в СНТ «Сатурн», расположенном в паре километров от Дубны. Местные дачники его накормили.

Выяснилось, что этот инцидент случился в подмосковной Дубне, а не в Тульской области. Как сообщили Myslo в комитете по охоте и рыболовству, в нашем регионе таких случаев не зафиксировано.

Тем не менее этот случай вызвал большой резонанс среди наших пользователей. Меньше чем за сутки новость набрала почти 30 тысяч просмотров.

Myslo передал информацию об истощенном животном в ветслужбу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.