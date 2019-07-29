Фото Сергея Старикова.
ДТП со скорой и Land Rover в Туле попало на видео
Очевидцы разместили видео на Youtube.
Ранее Myslo писал о ДТП, которое произошло 28 июля в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса. Внедорожник Land Rover Freelander врезался в машину скорой помощи, а затем — в Opel Astra.
Момент аварии попал на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобилиста. Отметим, что скорая действительно ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
Смотрите сами:
Видео пользователя Anubis Dark.
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