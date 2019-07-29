новости
новости
Регистрация
ДТП со скорой и Land Rover в Туле попало на видео
Фото Сергея Старикова.

ДТП со скорой и Land Rover в Туле попало на видео

Очевидцы разместили видео на Youtube.

Ранее Myslo писал о ДТП, которое произошло 28 июля в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса. Внедорожник Land Rover Freelander врезался в машину скорой помощи, а затем — в Opel Astra.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобилиста. Отметим, что скорая действительно ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Смотрите сами:


Видео пользователя  Anubis Dark.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 +13
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
ДТП со скорой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Истощенный лось оказался обитателем подмосковной Дубны
Истощенный лось оказался обитателем подмосковной Дубны
Тульские легкоатлеты выступили на чемпионате России
Тульские легкоатлеты выступили на чемпионате России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.