новости
новости
Регистрация
«Арсенал»: два пишем, три в уме
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал»: два пишем, три в уме

Два поражения подряд на своем поле – сильный удар по надеждам болельщиков. Но пока это всего лишь статистика.

Все забудется, если в третьем матче, который состоится на этой неделе в Баку, результат будет положительный для «Арсенала». Именно по нему и будем судить о старте тульской команды в новом сезоне.

Ожидалось, что в матче с «Ростовом» Игорь Черевченко устроит некую ротацию, чтобы поберечь ключевых игроков перед ответным поединком в Азербайджане. Известно ведь, что перед ответственными играми на европейской арене внутренние проблемы можно слегка отодвинуть на второй план. Но, по сути, пресловутая ротация ограничилась лишь заменой Левашова на Нигматуллина и Комбарова на Хагуша. С корабля на бал, правда, бросили в бой еще и арендованного у «Спартака» Ломовицкого, но это скорее от безнадеги. Найти замену делавшим еще пару месяцев назад результат быстрым фланговым игрокам, пока не получается. Мирзов, которого ждали, ушел помогать «Спартаку» и Кононову, а «Арсенал» оказался в творческом поиске.

Проблема ведь не в том, что ушли игроки конкретного амплуа. А в том, что ушли лидеры, определявшие лицо и игру команды. Среди новобранцев же футболистов с лидерскими задатками пока не видно, к сожалению. Разве что вернувшийся в команду Чаушич вполне возможно может стать одним из таких лидеров. Командировка в «Црвену Звезду» и Лигу чемпионов явно пошла ему на пользу.

Это пока не повод кричать, что всё пропало. При Божовиче игроков с лидерскими качествами тоже было немного, но команда при этом выступала достойно, билась, и уже тогда была в шаге от тех же самых еврокубков. В самый раз, вроде бы, начать сетовать на то, что команда пока недостаточно укомплектована. Но ведь еще сравнительно недавно, когда «Арсенал» побеждал в Самаре, так не казалось. Просто после ошеломительного результата домашнего матча с «Нефтчи» очень много стало видеться в ином свете: и тренер не тот, и футболисты не те. Неделю назад были те, а теперь не те.

Футбол, как и жизнь вообще, такая штука, что многое надо просто перетерпеть и идти дальше. В чемпионате время на работу над ошибками еще есть, а вот в Лиге Европы уже может не быть. Игрой с «Ростовом» «Арсенал» и должен был доказать всем, себе в первую очередь, что случившееся несколько дней назад – локальная неудача, и команде по силам играть в другой футбол. При том, что «Ростов» – это все же не «Нефтчи», при всем уважении ко второй команде Азербайджана. В «Нефтчи» нет такой мощной линии атаки, и вообще нет Еременко, способного в одиночку решить исход матча.

По сути ведь в достаточно равном поединке его исход и определили два эпизода с участием Романа Еременко. На исходе первого тайма он убийственно исполнил стандарт с линии штрафной, а сразу после перерыва закинул мяч на Ионова, и тому оставалось лишь завершить атаку голом. Первый пропущенный мяч, конечно, выглядел несколько обидно. Все-таки Байрамян явно подставлялся, пытаясь заработать штрафной, и в пылу борьбы Хагуш его пихнул-таки в спину. От таких толчков в других точках поля, может, и не падают, но вблизи ворот соперника – самое то. Тем более зная, что в команде есть кому исполнить стандарт. С трибун удар выглядел неберущимся, даже с учетом, что мяч полетел в ту часть ворот, которую стенка не защищала.

При 0:2 «Арсенал», наконец, встряхнулся и пошел вперед отыгрываться. В итоге получился сценарий, очень схожий с течением матча в Самаре, только наоборот. Теперь уже наш соперник вел в счете с преимуществом в два мяча, а туляки сокращали отставание. Ну и времени на заключительный штурм у нас не осталось – второй мяч туляки забили практически вровень с финальным свистком.

Если искать позитив из матча с «Ростовом» то он, пожалуй, прежде всего в том, что команда не сдавалась и не опускала руки.

Надо было забивать, и она забила два трудовых гола. Недавно Дмитрий Булыкин в одном из телеэфиров вспоминал о том, как в Голландии его удивило, что нападающим на тренировках дают забивать даже из простейших ситуаций – только для того, чтобы они почувствовали драйв от того, как после гола трепыхается сетка от забитого мяча. Наверное, в этом смысле и два забитых «Ростову» мяча должны сказаться благотворно. Не все так плохо в атаке даже тогда, когда особо ничего не получается. «Нефтчи»-то «Арсенал» свой трудовой мяч тоже забил, пусть и из офсайда. Надо этот кураж постараться не забыть в ответном поединке.

Хотя Черевченко после матча рассуждал не о забитых мячах, а о пропущенных:

– Напрягает, что за три игры у нас шесть пропущенных голов. Это никуда не годится. Но это не вина только защитников, а вина всей команды, в том числе тренерского штаба. С «Ростовом» два забили, но и три пропустили. Понятно, что пять мячей забитых. Все в ладоши хлопают: РПЛ, зрелищный футбол. Если бы я на трибуне сидел, может, тоже в ладоши хлопал.

Также главный тренер «Арсенала» посетовал на то, что уж очень легко команда пропускала в игре с «Ростовом», а также на то, что в атаке остался лишь один нападающий – Кангва и Тудорие выбыли из-за травм. Но это все те проблемы, которые, по его словам, необходимо решать внутри команды.

На вопрос же, что потерялось после достаточно легкой игры в с Самаре – кураж, концентрация, удача, Черевченко ответил, что не потерялось ничего, но и всего понемножку сейчас не хватает.

Будем надеяться, что эта его уверенность передастся команде, и в третьем по счету поединке «Арсенал» будет именно таким, каким мы его привыкли видеть. Трибуны, кстати, провожали команду скандированием «Удачи в Баку!» С чем мы все и согласимся.

статистика

«Арсенал» - «Ростов» - 2:3 (0:1)

28 июля. Тула. Центральный стадион. Судьи Алексей Матюнин, Николай Еремин, Константин Шаламберидзе (все – Москва).

Голы: Еременко (20, 0:1), Ионов (49, 0:2), Луценко (67, 1:2), Шомуродов (81, 1:3), Чаушич (90+, 2:3). 

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой, Костадинов (Горбатенко, 72), Ломовицкий (Банда, 79), Ткачев, Луценко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Попов (Глебов, 67), Ионов, Еременко, Байрамян (Зуев, 69), Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

Предупреждения: Козлов (27), Костадинов (37), Попов (47), Байрамян (57), Горбатенко (80).

Удары (в створ): 10 (5) – 8 (5). Угловые: 5 – 3. Голевые моменты: 4 – 5.

Галерея
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 1
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 2
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 3
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 4
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 5
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 6
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 7
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 8
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 9
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 10
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 11
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 12
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 13
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 14
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 15
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 16
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 17
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 18
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 19
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 20
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 21
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 22
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 23
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 24
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 25
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 26
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 27
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 28
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 29
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 30
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 31
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 32
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 33
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 34
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 35
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 36
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 37
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 38
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 39
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 40
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 41
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 42
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 43
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 44
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 45
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 46
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 47
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 48
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 49
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 50
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 51
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 52
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 53
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 54
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 55
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 56
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 57
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 58
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 59
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 60
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 61
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 62
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 63
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 64
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 65
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 66
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 67
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 68
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 69
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 70
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 71
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 72
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 73
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 74
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 75
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 76
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 77
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 78
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 79
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 80
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 81
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 82
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 83
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 84
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 85
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 86
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 87
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 88
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 89
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 90
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 91
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 92
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 93
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 94
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 95
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 96
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 97
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 98
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 99
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 100
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 101
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 102
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 103
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 104
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 105
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 106
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 107
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 108
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 109
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 110
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 111
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 112
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 113
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 114
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 115
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 116
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 117
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 118
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 119
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 120
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 121
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 122
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 123
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 124
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 125
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 126
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 127
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 128
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 129
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 130
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 131
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 132
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 133
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 134
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 135
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 136
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 137
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 138
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 139
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 140
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 141
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 142
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 143
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 144
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 145
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 146
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 147
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 148
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 149
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 150
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 151
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 152
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 153
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 154
Матч "Арсенал" - "Ростов" 28.07, Фото: 155
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
«Арсенал» проиграл «Ростову» со счетом 2:3
Спорт
«Арсенал» проиграл «Ростову» со счетом 2:3
вчера, в 18:14, 107 5606 8
Молодёжка «Арсенала» разгромила «Ростов» со счётом 7:0
Спорт
Молодёжка «Арсенала» разгромила «Ростов» со счётом 7:0
вчера, в 13:05, 3 1479 3
«Арсенал» взял в аренду полузащитника «Спартака»
Спорт
«Арсенал» взял в аренду полузащитника «Спартака»
26 июля, в 16:36, 21 999 2
«Арсенал» – «Нефтчи»: проиграна битва, но не война
Спорт
«Арсенал» – «Нефтчи»: проиграна битва, но не война
26 июля, в 12:57, 90 4111 5
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:57 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболматч Арсенал - Ростов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский Роспотребнадзор закрыл для купания пруд «Золотой петушок»
Тульский Роспотребнадзор закрыл для купания пруд «Золотой петушок»
Истощенный лось оказался обитателем подмосковной Дубны
Истощенный лось оказался обитателем подмосковной Дубны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.