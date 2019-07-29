«Арсенал»: два пишем, три в уме

Фото Алексея Пирязева.

Все забудется, если в третьем матче, который состоится на этой неделе в Баку, результат будет положительный для «Арсенала». Именно по нему и будем судить о старте тульской команды в новом сезоне.

Ожидалось, что в матче с «Ростовом» Игорь Черевченко устроит некую ротацию, чтобы поберечь ключевых игроков перед ответным поединком в Азербайджане. Известно ведь, что перед ответственными играми на европейской арене внутренние проблемы можно слегка отодвинуть на второй план. Но, по сути, пресловутая ротация ограничилась лишь заменой Левашова на Нигматуллина и Комбарова на Хагуша. С корабля на бал, правда, бросили в бой еще и арендованного у «Спартака» Ломовицкого, но это скорее от безнадеги. Найти замену делавшим еще пару месяцев назад результат быстрым фланговым игрокам, пока не получается. Мирзов, которого ждали, ушел помогать «Спартаку» и Кононову, а «Арсенал» оказался в творческом поиске.

Проблема ведь не в том, что ушли игроки конкретного амплуа. А в том, что ушли лидеры, определявшие лицо и игру команды. Среди новобранцев же футболистов с лидерскими задатками пока не видно, к сожалению. Разве что вернувшийся в команду Чаушич вполне возможно может стать одним из таких лидеров. Командировка в «Црвену Звезду» и Лигу чемпионов явно пошла ему на пользу.

Это пока не повод кричать, что всё пропало. При Божовиче игроков с лидерскими качествами тоже было немного, но команда при этом выступала достойно, билась, и уже тогда была в шаге от тех же самых еврокубков. В самый раз, вроде бы, начать сетовать на то, что команда пока недостаточно укомплектована. Но ведь еще сравнительно недавно, когда «Арсенал» побеждал в Самаре, так не казалось. Просто после ошеломительного результата домашнего матча с «Нефтчи» очень много стало видеться в ином свете: и тренер не тот, и футболисты не те. Неделю назад были те, а теперь не те.

Футбол, как и жизнь вообще, такая штука, что многое надо просто перетерпеть и идти дальше. В чемпионате время на работу над ошибками еще есть, а вот в Лиге Европы уже может не быть. Игрой с «Ростовом» «Арсенал» и должен был доказать всем, себе в первую очередь, что случившееся несколько дней назад – локальная неудача, и команде по силам играть в другой футбол. При том, что «Ростов» – это все же не «Нефтчи», при всем уважении ко второй команде Азербайджана. В «Нефтчи» нет такой мощной линии атаки, и вообще нет Еременко, способного в одиночку решить исход матча.

По сути ведь в достаточно равном поединке его исход и определили два эпизода с участием Романа Еременко. На исходе первого тайма он убийственно исполнил стандарт с линии штрафной, а сразу после перерыва закинул мяч на Ионова, и тому оставалось лишь завершить атаку голом. Первый пропущенный мяч, конечно, выглядел несколько обидно. Все-таки Байрамян явно подставлялся, пытаясь заработать штрафной, и в пылу борьбы Хагуш его пихнул-таки в спину. От таких толчков в других точках поля, может, и не падают, но вблизи ворот соперника – самое то. Тем более зная, что в команде есть кому исполнить стандарт. С трибун удар выглядел неберущимся, даже с учетом, что мяч полетел в ту часть ворот, которую стенка не защищала.

При 0:2 «Арсенал», наконец, встряхнулся и пошел вперед отыгрываться. В итоге получился сценарий, очень схожий с течением матча в Самаре, только наоборот. Теперь уже наш соперник вел в счете с преимуществом в два мяча, а туляки сокращали отставание. Ну и времени на заключительный штурм у нас не осталось – второй мяч туляки забили практически вровень с финальным свистком.

Если искать позитив из матча с «Ростовом» то он, пожалуй, прежде всего в том, что команда не сдавалась и не опускала руки.

Надо было забивать, и она забила два трудовых гола. Недавно Дмитрий Булыкин в одном из телеэфиров вспоминал о том, как в Голландии его удивило, что нападающим на тренировках дают забивать даже из простейших ситуаций – только для того, чтобы они почувствовали драйв от того, как после гола трепыхается сетка от забитого мяча. Наверное, в этом смысле и два забитых «Ростову» мяча должны сказаться благотворно. Не все так плохо в атаке даже тогда, когда особо ничего не получается. «Нефтчи»-то «Арсенал» свой трудовой мяч тоже забил, пусть и из офсайда. Надо этот кураж постараться не забыть в ответном поединке.

Хотя Черевченко после матча рассуждал не о забитых мячах, а о пропущенных:

– Напрягает, что за три игры у нас шесть пропущенных голов. Это никуда не годится. Но это не вина только защитников, а вина всей команды, в том числе тренерского штаба. С «Ростовом» два забили, но и три пропустили. Понятно, что пять мячей забитых. Все в ладоши хлопают: РПЛ, зрелищный футбол. Если бы я на трибуне сидел, может, тоже в ладоши хлопал.

Также главный тренер «Арсенала» посетовал на то, что уж очень легко команда пропускала в игре с «Ростовом», а также на то, что в атаке остался лишь один нападающий – Кангва и Тудорие выбыли из-за травм. Но это все те проблемы, которые, по его словам, необходимо решать внутри команды.

На вопрос же, что потерялось после достаточно легкой игры в с Самаре – кураж, концентрация, удача, Черевченко ответил, что не потерялось ничего, но и всего понемножку сейчас не хватает.

Будем надеяться, что эта его уверенность передастся команде, и в третьем по счету поединке «Арсенал» будет именно таким, каким мы его привыкли видеть. Трибуны, кстати, провожали команду скандированием «Удачи в Баку!» С чем мы все и согласимся.

статистика

«Арсенал» - «Ростов» - 2:3 (0:1)

28 июля. Тула. Центральный стадион. Судьи Алексей Матюнин, Николай Еремин, Константин Шаламберидзе (все – Москва).

Голы: Еременко (20, 0:1), Ионов (49, 0:2), Луценко (67, 1:2), Шомуродов (81, 1:3), Чаушич (90+, 2:3).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой, Костадинов (Горбатенко, 72), Ломовицкий (Банда, 79), Ткачев, Луценко.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Попов (Глебов, 67), Ионов, Еременко, Байрамян (Зуев, 69), Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

Предупреждения: Козлов (27), Костадинов (37), Попов (47), Байрамян (57), Горбатенко (80).

Удары (в створ): 10 (5) – 8 (5). Угловые: 5 – 3. Голевые моменты: 4 – 5.