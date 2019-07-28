К Баташевскому мосту начали прокладывать подъездную дорогу

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Она будет использоваться для проведения ремонтных работ и подвоза необходимых материалов.

В Туле началась прокладка дороги к Баташевскому мосту, который был закрыт на ремонт из-за аварийного состояния. Дорога будет использоваться во время восстановительных работ для подъезда техники и подвоза необходимых материалов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на объекте уже обследованы участки разбора грунта, началось устройство основания из песка.

Напомним, закрытие Баташевского моста серьёзно осложнило дорожно-транспортную обстановку в Зареченском районе. Кроме того, из-за проведения работ были изменены маршруты общественного транспорта и переделана схема движения на одном из ключевых перекрёстков Пролетарского района.