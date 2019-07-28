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В Ясногорском районе столкнулись два «КамАЗа»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Ясногорском районе столкнулись два «КамАЗа»

По предварительным данным, пострадали оба водителя.

В 8.23 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о серьезном ДТП на 34-м километре дороги «Ясногорск – Мордвес», где столкнулись два самосвала «КамАЗ». У одного из них «сложилась» кабина, второй опрокинулся на бок.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:04 +3
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