Подробности страшного ДТП под Ясногорском: в лобовом столкновении погиб водитель самосвала

Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

По предварительным данным, у одного из грузовиков на высокой скорости лопнуло колесо.

Около 8.00 на 34-м километре дороги «Ново-Клейменово – Ясногорск – Мордвес» столкнулись два самосвала «КамАЗ». По уточненной информации, у одного из грузовиков лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со вторым «КамАЗом».

Один из водителей погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Опрокинувшийся на бок грузовик практически полностью перегородил дорогу, на месте ДТП наблюдалось серьёзное затруднение движения.