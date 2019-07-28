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Подробности страшного ДТП под Ясногорском: в лобовом столкновении погиб водитель самосвала
Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

Подробности страшного ДТП под Ясногорском: в лобовом столкновении погиб водитель самосвала

По предварительным данным, у одного из грузовиков на высокой скорости лопнуло колесо.

Около 8.00 на 34-м километре дороги «Ново-Клейменово – Ясногорск – Мордвес» столкнулись два самосвала «КамАЗ». По уточненной информации, у одного из грузовиков лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со вторым «КамАЗом».

Один из водителей погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Опрокинувшийся на бок грузовик практически полностью перегородил дорогу, на месте ДТП наблюдалось серьёзное затруднение движения.

 

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ДТП в Ясногорском районе, Фото: 4
ДТП в Ясногорском районе, Фото: 5
ДТП в Ясногорском районе, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:14 +2
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