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В домах на улице Филимоновской в Туле появятся индивидуальные источники отопления

В домах на улице Филимоновской в Туле появятся индивидуальные источники отопления

Работы связаны с выводом из эксплуатации котельной вагонно-ремонтного управления РЖД, уточнили в пресс-службе администрации города.

В пяти многоквартирных домах на ул. Филимоновской в Туле началась установка индивидуальных источников отопления. Работы идут в соответствии с графиком. Завершить монтаж котлов отопления планируют к началу сентября.

Работы связаны с выводом из эксплуатации котельной вагонно-ремонтного управления РЖД, уточнили в пресс-службе администрации города. 

Напомним, зимой 2018 года жители этих домов неоднократно оставались без отопления из-за ветхого состояния сетей. Тогда же сообщалось, что для недопущения повторения этой ситуации необходимо дома перевести на индивидуальные источники отопления. 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:05 +2
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