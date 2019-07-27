В домах на улице Филимоновской в Туле появятся индивидуальные источники отопления

Работы связаны с выводом из эксплуатации котельной вагонно-ремонтного управления РЖД, уточнили в пресс-службе администрации города.

В пяти многоквартирных домах на ул. Филимоновской в Туле началась установка индивидуальных источников отопления. Работы идут в соответствии с графиком. Завершить монтаж котлов отопления планируют к началу сентября.

Работы связаны с выводом из эксплуатации котельной вагонно-ремонтного управления РЖД, уточнили в пресс-службе администрации города.

Напомним, зимой 2018 года жители этих домов неоднократно оставались без отопления из-за ветхого состояния сетей. Тогда же сообщалось, что для недопущения повторения этой ситуации необходимо дома перевести на индивидуальные источники отопления.