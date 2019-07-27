Туляк: «Затхлый ручей рядом с моим домом затапливает огород»

фото Юлии Александровой.

Ручей давно засорен — местные жители сбрасывают на берег мусор из-за чего вода при проливных дождях течет не по руслу, а на огород мужчины.

В редакцию Myslo обратился пенсионер — житель деревни Барсуки с просьбой помочь найти ответственного за содержание ручья, который протекает рядом с его домом.

Ручей давно засорен — местные жители сбрасывают на берег мусор из-за чего вода при проливных дождях течет не по руслу, а на огород мужчины. Из-за постоянной влажности все, что растет на огороде быстро преет, не успевая созреть. Мужчина рассказал, что раньше сам чистил русло, но теперь уже сил нет — ему 80 лет исполнилось в этом году. Да и объем работы достаточно большой: нужно не только почистить русло под мостом, но и выкорчевать деревья, выросшие посреди ручья.

Кроме постоянного подтопления приусадебного участка, рядом с ручьем ощущается стойкий запах канализации.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что состояние русла данного ручья в деревне Барсуки находится в компетенции министерства экологии Тульской области.