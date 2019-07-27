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Туляк: «Затхлый ручей рядом с моим домом затапливает огород»
фото Юлии Александровой.

Туляк: «Затхлый ручей рядом с моим домом затапливает огород»

Ручей давно засорен — местные жители сбрасывают на берег мусор из-за чего вода при проливных дождях течет не по руслу, а на огород мужчины.

В редакцию Myslo обратился пенсионер — житель деревни Барсуки с просьбой помочь найти ответственного за содержание ручья, который протекает рядом с его домом.

Ручей давно засорен — местные жители сбрасывают на берег мусор из-за чего вода при проливных дождях течет не по руслу, а на огород мужчины. Из-за постоянной влажности все, что растет на огороде быстро преет, не успевая созреть. Мужчина рассказал, что раньше сам чистил русло, но теперь уже сил нет — ему 80 лет исполнилось в этом году. Да и объем работы достаточно большой: нужно не только почистить русло под мостом, но и выкорчевать деревья, выросшие посреди ручья.

Кроме постоянного подтопления приусадебного участка, рядом с ручьем ощущается стойкий запах канализации.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что состояние русла данного ручья в деревне Барсуки находится в компетенции министерства экологии Тульской области.

Тем не менее силами специалистов отдела по работе с территорией «Хрущевское» главное управление по Зареченскому территориальному округу до 1 сентября ручей, протекающий под трассой «Тула-Яковлево-Алешня», будет очищен. 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:07 +1
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