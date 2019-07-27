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Туляков приглашают на праздник в честь Дня ВДВ
Фото из архива Myslo.ru

Туляков приглашают на праздник в честь Дня ВДВ

Мероприятие состоится 2 августа в 10.00 на территории войсковой части по адресу: ул. Октябрьская 304, остановка ТЦ «Пенаты».

Командование 106 гв. вдд приглашает туляков и гост ей города на мероприятия посвященные 89-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

Мероприятие состоится 2 августа в 10.00 на территории войсковой части по адресу: ул. Октябрьская 304, остановка ТЦ «Пенаты».

В программе мероприятия Вы увидите:

- поощрение военнослужащих 106 гв. вдд;

- дефиле оркестра;

- показательные выступления личного состава разведывательных подразделений по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя;

- десантирование спортсменов парашютистов и воздушная акробатика;

- выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, средств десантирования и связи, формы одежды военнослужащих и рационов питания;

- концертная программа;

- угощение солдатской кашей.

Поздравление командира дивизии

Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и ветераны, все те, кто проходит или проходил службу в прославленных Воздушно-десантных войсках, горячо и сердечно поздравляю  Вас и весь личный состав с  89-ой годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

С первых дней своего существования наши войска отличались высокой боевой готовностью, отменной выучкой, особой стойкостью и непоколебимым боевым духом.  За восемьдесят девять лет добросовестного, ратного труда офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты Воздушно - десантных войск своим трудом внесли немало славных страниц в летопись Вооруженных Сил и Отечества. 

В годы Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, в республиках Закавказья и Средней Азии, в миротворческих операциях в Республике Босния и Герцеговина, Косово, в горах Северного Кавказа десантники покрыли себя неувядаемой славой, доказав всему миру,  что основой доблести и героизма русской армии был  и  есть несокрушимый моральный дух и любовь к своей Родине.

Сегодня Воздушно-десантные войска – неотъемлемая часть Вооруженных Сил и им отводится важная роль в обеспечении военной безопасности страны. Вы достойно продолжаете славные  традиции предыдущих поколений воинов-десантников соединения, с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффективно решаете широкий спектр задач в интересах укрепления обороноспособности государства.

От всей души желаю тем, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами крепкого десантного здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в  деле защиты Отечества во благо России.

Командир 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии

гвардии генерал-майор П. Кирси

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:04 0
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