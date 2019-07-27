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Житель Алексина не запер дверь и стал жертвой вора
фото с сайта stolicaonego.ru

Житель Алексина не запер дверь и стал жертвой вора

Преступник утащил строительные инструменты.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 49-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что из его квартиры была совершена кража шуроповёрта и аппарата для сварки полимерных труб.

Владелец квартиры не запер дверь, и преступник беспрепятственно зашел в квартиру. Ущерб составил более 7 тысяч рублей. 

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 44-летний житель Алексина. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:08 +2
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Событие
квартирная кража
Место
АлексинТульская область

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