Житель Алексина не запер дверь и стал жертвой вора

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратился 49-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что из его квартиры была совершена кража шуроповёрта и аппарата для сварки полимерных труб.

Владелец квартиры не запер дверь, и преступник беспрепятственно зашел в квартиру. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 44-летний житель Алексина. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.