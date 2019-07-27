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Суд обязал Тулаавтодор отремонтировать дорогу «Донской-Богородицк»

Суд обязал Тулаавтодор отремонтировать дорогу «Донской-Богородицк»

Прокурор ранее направлял представление директору Тулаавтодора, но тот его проигнорировал.

Узловская межрайонная прокуратура проверила соблюдение закона о безопасности дорожного движения государственным учреждением Тульской области «Тулаавтодор» и выявлено сплошное разрушение дорожного покрытия проезжей части и обочины автодороги «Донской-Богородицк» -автоподъезд к населенному пункту Полунино.

В связи с этим в адрес генерального директора учреждения внесено представление, которое рассмотрено, однако фактически нарушения не были устранены.

В связи с этим прокуратурой района в Кимовский городской судбыло направлено исковое заявление об обязании ГУ ТО «Тулаавтодор» отремонтировать дорогу. Суд согласился с прокурором и удовлетворил иск в полном объеме.

 

 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:15 +1
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