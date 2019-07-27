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Жительница Ясногорского района украла в Туле из супермаркета продукты и хозтовары

Жительница Ясногорского района украла в Туле из супермаркета продукты и хозтовары

Записи с камер видеонаблюдения помогли быстро установить ее личность.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась директор продовольственного супермаркета. Женщина сообщила, что днём из торгового зала магазина, расположенного на Красноармейском проспекте, была совершена кража продуктов питания и хозяйственных товаров.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что хищение совершила женщина. Спустя некоторое время была установлена её личность, и она была задержана. Нигде не работающую и ранее судимую за кражи 20-летняя жительницу деревни Руднево Ясногорского района доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, уточняется причинённый ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От женщины получены признательные показания. Похищенные товары изъяты.

 
 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:06 +1
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