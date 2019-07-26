новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне откроется летняя школа для учителей литературы
Фото Алексея Пирязева.

В Ясной Поляне откроется летняя школа для учителей литературы

Школа будет работать с 28 июля по 1 августа.

В ней примут участие 28 педагогов-словесников из разных городов России. Все они прошли предварительный отбор по результатам конкурса, объявленного весной этого года. Программа школы предполагает очную форму взаимодействия филологов, критиков, литературоведов, музейных работников и учителей-практиков.

В нее войдут лекции, экскурсии, встречи с научными сотрудниками музея.

Большой упор будет сделан на практическую работу: обсуждение идей в группах и с модератором, круглые столы. Участников летней школы ждет встреча с Павлом Басинским – писателем, литературоведом, автором нескольких книг о Льве Толстом. Одна из сессий будет посвящена просмотру и обсуждению фильма «История одного назначения», над сценарием которого он работал.

На экскурсию по яснополянскому музею педагоги отправятся вместе с хранителем Дома Л. Н. Толстого и хранителем мемориальной библиотеки писателя. С дневниками и письмами Льва Николаевича и Софьи Андреевны их познакомит аудиоспектакль-прогулка Евгения Маленчева «Война и мир».

В рамках школы состоится одно открытое мероприятие, посетить которое сможет любой желающий. 28 июля в 18.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а) начнется лекция руководителя образовательного проекта «Полка» Юрия Сапрыкина «Страх перед литературой». Вход свободный по регистрации ЗДЕСЬ

 

По окончании курса участникам летней школы будут выданы сертификаты об участии и повышении квалификации.

Справка Myslo

Летняя школа для учителей литературы – совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна», ассоциации «Гильдия словесников» и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для преподавателей литературы это способ получить новые сведения из первых рук, задать вопросы исследователям Толстого, получить опыт живых мастер-классов и «подпитаться» в профессиональной среде. Для музея проведение школы – возможность обсудить преподавание творчества Льва Толстого, а также совместно с учителями-словесниками понять самые интересные и эффективные способы взаимодействия музея и школы. В Ясную Поляну приедут педагоги из Владимира, Череповца, Курска, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Челябинской, Саратовской и Архангельской областей, Пермского и Красноярского края, Чувашской Республики, Крыма, Оренбурга, Новосибирска и Южно-Сахалинска.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Летняя школалитератураучителяпедагогиконкурсобучениеповышение квалификации
Люди
Павел Басинский
Место
Музей-усадьба Ясная ПолянаТульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юный туляк победил на всероссийском турнире по русским шашкам «Белые ночи»
Юный туляк победил на всероссийском турнире по русским шашкам «Белые ночи»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.