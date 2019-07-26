В Ясной Поляне откроется летняя школа для учителей литературы

Фото Алексея Пирязева.

В ней примут участие 28 педагогов-словесников из разных городов России. Все они прошли предварительный отбор по результатам конкурса, объявленного весной этого года. Программа школы предполагает очную форму взаимодействия филологов, критиков, литературоведов, музейных работников и учителей-практиков.

В нее войдут лекции, экскурсии, встречи с научными сотрудниками музея.

Большой упор будет сделан на практическую работу: обсуждение идей в группах и с модератором, круглые столы. Участников летней школы ждет встреча с Павлом Басинским – писателем, литературоведом, автором нескольких книг о Льве Толстом. Одна из сессий будет посвящена просмотру и обсуждению фильма «История одного назначения», над сценарием которого он работал.

На экскурсию по яснополянскому музею педагоги отправятся вместе с хранителем Дома Л. Н. Толстого и хранителем мемориальной библиотеки писателя. С дневниками и письмами Льва Николаевича и Софьи Андреевны их познакомит аудиоспектакль-прогулка Евгения Маленчева «Война и мир».



В рамках школы состоится одно открытое мероприятие, посетить которое сможет любой желающий. 28 июля в 18.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а) начнется лекция руководителя образовательного проекта «Полка» Юрия Сапрыкина «Страх перед литературой». Вход свободный по регистрации ЗДЕСЬ.

По окончании курса участникам летней школы будут выданы сертификаты об участии и повышении квалификации.

Справка Myslo

Летняя школа для учителей литературы – совместный проект музея-усадьбы «Ясная Поляна», ассоциации «Гильдия словесников» и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для преподавателей литературы это способ получить новые сведения из первых рук, задать вопросы исследователям Толстого, получить опыт живых мастер-классов и «подпитаться» в профессиональной среде. Для музея проведение школы – возможность обсудить преподавание творчества Льва Толстого, а также совместно с учителями-словесниками понять самые интересные и эффективные способы взаимодействия музея и школы. В Ясную Поляну приедут педагоги из Владимира, Череповца, Курска, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Челябинской, Саратовской и Архангельской областей, Пермского и Красноярского края, Чувашской Республики, Крыма, Оренбурга, Новосибирска и Южно-Сахалинска.