Юный туляк победил на всероссийском турнире по русским шашкам «Белые ночи»

В Санкт-Петербурге прошел крупный турнир — традиционные открытые всероссийские соревнования по русским шашкам «Белые ночи». В молниеносной программе в соперничестве с 57 участниками из 13 регионов России, а также спортсменами из Латвии и Эстонии в категории юношей до 17 лет победу одержал 14-летний туляк Денис Осин.

Денис уверенно прошел всю дистанцию и в турнире из 9 туров одержал 8 побед при одной ничьей, опередив ближайших преследователей на четыре очка.

Денис Осин — спортсмен-инструктор тульской СШОР «Юность». Эти соревнования стали подготовкой туляка к чемпионату мира среди юношей в Турции и первенству России среди мужчин, которые запланированы на сентябрь 2019 г. Тренеры нашего шашиста Борис Оксман и Юрий Хохлов.

Туляк Григорий Гетманский — спортсмен-инструктора ШВСМ и воспитанник Бориса Оксмана — завоевал бронзу.