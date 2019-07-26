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В Туле отремонтировали улицу Майскую
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле отремонтировали улицу Майскую

Ремонт проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт дороги выполнили специалисты подрядной организации ООО «ДСК-108». Общая площадь асфальтирования 5300 кв. м. Кроме дорожного полотна на участке заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, восстановили ливневую канализацию и ограждения, а также нанесли дорожную разметку.

Отметим, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на объединение усилий федеральных и региональных служб с целью повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны.

26 июля специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, главного управления по Пролетарскому территориальному округу, сотрудники подрядной организации, представители общественности подписали акт приемки выполненных работ.

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Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 1
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 2
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 3
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 4
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 5
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 6
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 7
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 8
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 9
Приемка дорогие на ул. Майской, Фото: 10
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:02 +6
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