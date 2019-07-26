В Туле отремонтировали улицу Майскую

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ремонт проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт дороги выполнили специалисты подрядной организации ООО «ДСК-108». Общая площадь асфальтирования 5300 кв. м. Кроме дорожного полотна на участке заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, восстановили ливневую канализацию и ограждения, а также нанесли дорожную разметку.

Отметим, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на объединение усилий федеральных и региональных служб с целью повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны.

26 июля специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, главного управления по Пролетарскому территориальному округу, сотрудники подрядной организации, представители общественности подписали акт приемки выполненных работ.