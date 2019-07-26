Алексей Дюмин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по промышленности

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Там были подведены промежуточные итоги работы ключевых подгрупп и даны поручения, которые позволят систематизировать дальнейшую работу.

Ключевой темой стали результаты деятельности подгруппы «Инновационная политика и развитие новых технологий», направленной на освоение новых, экспортных рынков. Эта работа велась в тесном контакте с корпорациями, представителями регионов, малым и средним бизнесом.

«Дорожные карты должны быть разработаны по всем перспективным направлениям. Они будут координировать работу Правительства и бизнеса по выводу страны на лидирующие экономические позиции, о чём не раз говорил в Послании и майских указах Президент России», – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что не так давно Правительство РФ заключило соглашения с государственными компаниями – технологическими лидерами в конкретных перспективных направлениях. По направлению «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ» компанией-лидером стал Росатом.

Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев доложил о том, как эти соглашения будут реализовываться, а также о результатах работы подгруппы «Инновационная политика и развитие новых технологий».

Он отметил, что в части поддержки экспортных направлений все меры должны быть рыночными, в рамках норм ВТО, но они могут быть шире в части внутреннего рынка.

«Формировать комфортную среду для сбыта в России мы не просто имеем право, мы обязаны это делать», – сказал Алексей Лихачев.

Напомним, 27 декабря прошлого года распоряжением Президента России были утверждены 16 рабочих групп Государственного совета, которые охватывают все ключевые сферы деятельности страны. Одно из стратегических направлений – «Промышленность», его поручено вести Тульской области, рабочую группу возглавил Алексей Дюмин. Основная цель – выработка предложений и реализации инициатив по развитию промышленности страны.

В рамках рабочей группы сформировано 7 подгрупп по направлениям: «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования», «ОПК и диверсификация продукции», «Инновационная политика и развитие новых технологий», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки».