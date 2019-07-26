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«Как после бомбёжки!»: туляки жалуются на разрытый тротуар в центре города
Фото очевидца

«Как после бомбёжки!»: туляки жалуются на разрытый тротуар в центре города

Недавно в переулке Тимирязева начали менять бордюры – рабочие полностью разрыли тротуар и пройти по нему практически невозможно.

Туляки пожаловались в редакцию Myslo на рабочих, которые разрыли тротуар в переулке Тимирязева для замены бордюрных камней – теперь он больше напоминает внедорожную трассу:

«Как после бомбёжки! А как быть пенсионерам, инвалидами, мамам с колясками? Пройти невозможно!»

Со слов очевидцев, ремонтные работы начались относительно недавно, но уже несколько дней тротуар находится в полуразрушенном состоянии, а его ремонтом и восстановлением никто не занимается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +5
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Место
Тулапереулок Тимирязева

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